Автор реклам Dior зняв фільм про київську Троєщину: трейлер та промовисті фото

Столична Троєщина надихнула популярного режисера на створення художньої кінострічки із назвою Troya. Канадець Гордон фон Штайнер вже відзняв фільм у Києві та показав у мережі перший трейлер і промовисті кадри зі знімального майданчика.

Гордон фон Штайнер – один із найбільш популярних режисерів. За час своєї кар'єри він створив не одну рекламу для знаменитих брендів, зокрема, Dior, Louis Vuitton, Prada, Versace, Givenchy, та може похизуватись співпрацею з Беллою та Джіджі Хадід, Ель Фаннінг, Наталі Портман, Сінді Кроуфорд і Еммою Стоун.

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Тепер же Гордон фон Штайнер поповнив список своїх успішних проектів міні-фільмом про київську Троєщину. Для реалізації задуму канадський режисер запросив фотографа Стюарта Вайнкоффа та вітчизняну компанію Radioactive Film. Прем'єра непересічної кінострічки вже відбулась у Нью-Йорку 15 та 16 червня. Глядачі змогли не тільки переглянути фільм Troya, але й колоритні фотографії на однойменній виставці.

Виставка фотографій Troya у Нью-Йорку / Instagram / @stuart_winecoff

Гордон фон Штайнер зізнався, що урбаністика київського району надихнула його на створення фільму. Тому, згідно з анонсом, кінострічка стала своєрідною інсталяцією, яка об'єднала реальне життя в одному з районів Києва та вигадані історії його жителів. Режисер вирішив відверто показати, як група молодих людей живуть та відпочивають на Троєщині. При цьому мікрорайон столиці змальовують як далеко не туристичний, адже на вулицях не знайти будь-яких культурних пам'яток.

У мережі режисер опублікував серію роликів із фільму Troya та перший трейлер. Відео привернули увагу прихильників Гордона фон Штайнера, які відвідали виставку у Нью-Йорку.