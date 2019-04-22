Автори фільму "Бамблбі" екранізують легендарний роман "Кіборг"

Культовий роман американського письменника Мартіна Кайдіна під назвою "Кіборг" нарешті екранізують. Над створенням картини працюватимуть режисери фантастичного бойовика "Бамблбі".

За мотивами роману "Кіборг" раніше відбулася екранізація телешоу, яке отримало назву "Людина на 6 мільярдів доларів". Тепер у американських режисерів з'явилася ідея екранізувати роман у вигляді фільму. Про це повідомляє видання Aint It Cool.

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Над фільмом працюватиме кінокомпанія Warner Bros., а 45-річний Тревіс Найт, який працював над успішною кінокартиною про трансформерів під назвою "Бамблбі" сяде в крісло режисера.

У романі 1972 року розповідається про полковника Стіва Остіні. Під час першого випробувального польоту чоловік потрапляє в авіакатастрофу і отримує важкі травми. Однак держава хоче повернути бійця до строю, тому було прийнято рішення виплачувати йому протезування, яке коштує 6 мільярдів доларів. Стів Остіні отримує надзвичайні здібності і стає секретним агентом. На роль головного героя затвердили Марка Волберга. Прем'єра фільму відбудеться у 2020 році.



Марк Волберг / Instagram / @markwahlberg