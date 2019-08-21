Автори "Форс-мажорів" кумедно пояснили відсутність Меган Маркл у серіалі

Творці популярного американського серіалу "Форс-мажори" (Suits), де одну з головних ролей зіграла герцогиня Сассекська, Меган Маркл, пояснили її відсутність доволі кумедною відповіддю. Про пропажу героїні автори довірили розповісти її колезі, якого зіграв Патрік Джей Адамс.

Після офіційного підтвердження про роман з принцом Гаррі Меган Маркл була змушена завершити акторську кар'єру, яка під час серіалу "Форс-мажори" переживала різкий злет. Так, її героня Рейчел Зейн раптово зникла з нового сезону. Тому фанатів неабияк цікавило, як у сюжеті творці проекту пояснюватимуть її відсутність.

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Однак автори серіалу зуміли кумедно і досить правдиво розповісти про те, як живе Рейчел Зейн, а також виконавиця її ролі Меган Маркл. За сценарієм нового сезону, екранний чоловік юристки Майк Росс також покинув серіал, переїхавши жити в Сіетлл. Однак, повернувшись на деякий час до Нью-Йорка, йому довелося відповідати на питання про свою кохану. Тож на цікавість колег "Як справи у Рейчел?" в одному з епізодів він відповів "Добре. Якщо я скажу тобі, на скільки добре, то ти навряд чи мені повіриш".

Фанати поєднали відповідь героя Патріка Джей Адамса не лише з екранним життям персонажа, якого грала Меган Маркл, але й з її реальними буднями, адже стати частиною королівської сім'ї Великобританії – не найгірша доля для акторки.



Меган Маркл і Патрік Джей Адамс у серіалі "Форс-мажори" / IMDb