Автори "Гри престолів" вперше прокоментували кіноляп з кавою

Наприкінці травня 2019 року телеканала HBO презентував завершальні епізоди "Гри престолів". На вихід кожної серії очікували мільйони кіноманів. Відтак жоден ляп не пройшов повз увагу прихильників саги. Зокрема, у фінальних епізодах глядачі помітили кавовий стакан Starbucks.

Досі автори рейтингового проєкту не коментували свою помилку. Однак журналістам Esquire таки вдалось поспілкуватись із творцями "Гри престолів" – сценаристом Девідом Беніоффом та продюсером Деніелом Бретт Вайсом. Спершу представники саги вирішили пожартувати із ситуації, пояснивши, що так вони і задумували.

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Це як перський килим. За традицією, при його створенні ти припускаєш невелику помилку, тому що тільки Бог може зробити щось ідеальним. Ось чому я поставив кавовий стакан. Це було свідоме, узгоджене рішення,

– зазначив Девід Беніофф.

Однак після жарту сценарист вирішив розповісти правду прихильникам. За словами Беніоффа, поява кавового стакана у кадрі була абсолютно випадковою. До розмови головних героїв саги була прикута увага всієї знімальної групи, відтак ніхто не помітив цього ляпу.

"Ми так сильно сконцентрувалися на Дейєнеріс і Джона Сноу, що не побачили стакан просто в центрі. Спочатку я не міг повірити, що це сталося. А потім ми відчули сором", – додав він.

Що відомо про ляп у "Грі престолів"

У четвертій серії 8 сезону "Гри престолів" головні герої саги роблять банкет. Однак уважні користувачі мережі помітили на столі біля Дейєнеріс паперовий стакан від популярної кав'ярні Starbucks. Така незапланована реклама викликала шквал критики та чимало мемів. Кіномани не могли повірити, що автори "Гри престолів", які упродовж 2 років готували до випуску фінальні серії, допустили такий ляп. Відтак представники HBO отримали чимало коментарів від незадоволених любителів саги.

Водночас така помилка повпливала на прибутки компанії Starbucks. За даними її представників, продажі кави суттєво збільшились, а загальний дохід від такого ляпу оцінюють у 2,3 мільярда доларів. Це і не дивно, адже всі світові ЗМІ написали про цю кумедну та дивну помилку у "Грі престолів".



Напій Starbucks в одній зі сцен 4 серії 8 сезону "Гри престолів" / Скріншот

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Серіал містив усього 6 серій тривалістю близько 7 годин.