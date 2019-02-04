Автори "Піратів Карибського моря" з Disney не запросили Джонні Деппа на зйомки нової частини

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Джонні Депп більше не гратиме роль Джека Горобця в "Піратах Карибського моря"
Джонні Депп більше не гратиме роль Джека Горобця в "Піратах Карибського моря" / Instagram/ @pirates.of.the.caribbean__

Представники кінокомпанії Walt Disney зробили нелегкий вибір щодо майбутньої кінострічки "Пірати Карибського моря". Вони вирішили не запрошувати Джонні Деппа на культову роль Джека Горобця, заощадивши на цьому немалі гроші.

Попри те, що окремі шанувальники пригодницької франшизи обожнюють фільм за неперевершену гру Джонні Деппа, у новій частині "Піратів карибського моря" роль Джека Горобця виконуватиме інший актор. Як повідомляє видання Forbes, причиною цього стали його високі очікування щодо оплати за зйомки.

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Як зазначається в джерелі, зйомки Джонні Деппа у п'ятій частині фільму "Пірати Карибського моря: Помста Салазара" обійшлися кінокомпанії Disney в 90 мільйонів доларів.

Фільм отримав непоганий успіх у прокаті, заробивши близько 800 мільйонів доларів (з бюджетом 230 мільйонів доларів), однак очікування були більшими. 

Хто замістить Джонні Деппа у новій частині поки що невідомо, однак ходять чутки, що є ідея змінити героя на героїню. Прем'єра фільму відбудеться у другій половині 2020 року.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Джонні Депп
Джерело: 24 канал
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