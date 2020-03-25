Автори "Сімпсонів" запропонували Меган Маркл роботу

Меган Маркл отримала заманливу пропозицію. Творці популярного серіалу "Сімпсони" (The Simpsons) запросили її долучитись до команди шоу. Наразі відповіді від герцогів Сассекських вони не отримали.

Герцоги Сассекська точно не залишаться без доходу. Після складання королівських обов'язків принц Гаррі та Меган Маркл продовжать розвивати благодійні проєкти, а колишня акторка відновить свою кар'єру в Голлівуді. Однак грати у кінострічках вона не планує: ще у серпні 2019 року герцоги Сассекські домовились з представниками Disney, аби Меган озвучували героїв мультфільмів. Однак це не єдина перспектива, яку може розглядати американка, повідомляє The Daily Mail.

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В одному з ефірів The Radio Times автори мультсеріалу "Сімпсони" заявили, що хотіли б налагодити співпрацю з Меган Маркл. У шоу є героїня, яку, на думку продюсера Ела Джина, чудово б озвучила герцогиня. Чоловік вирішив через ЗМІ звернутись до знаменитого подружжя з пропозицією.

Я чув, що Меган хотіла б попрацювати в озвучці фільмів. Тому якщо ви це читаєте – зателефонуйте нам!

– запропонував Ел Джин.

Наразі невідомо, чи погодиться Меган Маркл на заманливу угоду з творцями "Сімпсонів".

Що таке "Сімпсони"?Це популярний анімаційний серіал, який створила американська кінокомпанія Fox. У "Сімпсонах" з гумором показали життя звичайної американської сім'ї. Головні герої – Гомер, Мардж, Барт, Ліса та Меґґі – завжди потрапляють у курйозні ситуації, від яких неможливо втримати сміх. Серіал популярний у всьому світі, а його залюбки переглядають як діти, так і дорослі.