Авторка "П'ятдесят відтінків сірого" випустить нову книгу про сучасну Попелюшку: деталі

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Авторка "П'ятдесят відтінків сірого" Е. Л. Джеймс випустить новий еротичний роман
Авторка "П'ятдесят відтінків сірого" Е. Л. Джеймс випустить новий еротичний роман / Колаж: 24 канал; фото Getty Images / Instagram @livrosdocoracao

Англійська письменниця Еріка Леонард Джеймс, яка стала знаменитою на весь світ після еротичного бестселера "П'ятдесят відтінків сірого" (Fifty Shades of Grey), незабаром випустить новий роман. За її словами, він розповість про нову казку для дорослих, які живуть в теперішньому світі, а головною героїнею стане дівчина з прототипом сучасної Попелюшки.

Авторка роману "П'ятдесят відтінків сірого" (Fifty Shades of Grey), за мотивами якого зняли однойменний фільм, пообіцяла шанувальникам еротичних сцен повторити успіх попередньої книги. Про це повідомляє іноземне видання Today.

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Письменниця, яка більше відома під псевдонімом Е. Л. Джеймс, розповіла про новий еротичний роман, який побачить світ весною 2019 року. Жінка відкрила секрет, що книга матиме назву"Містер" (The Mister) і в ній розповідатиметься про дівчину з прототипом Попелюшки. Вона запевняє, що її нове творіння відкриє для прихильників еротичних картин, зокрема "П'ятдесят відтінків сірого" (Fifty Shades of Grey), оновлену казку для дорослих.

За сюжетом книги, події розгортаються одразу в трьох місцях: Лондоні, Корнуоллі та Східній Європі. В центрі уваги постає молодий аристократичний хлопець Максим Тревельян, який є корінним англійцем, і дівчина Алесія Демачі, яка приїжджає в Лондон, щоб залишити позаду своє небезпечне минуле.

Перші примірники роману можна буде придбати за 17 доларів 16 квітня 2019 року.

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Скріншот з сайту Amazon 

 

Теги: LifeStyle Книги Голлівуд Еротика
Джерело: Lifestyle
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