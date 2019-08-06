Бабуся зіпсувала афішу Олі Полякової в Чернівцях: кумедна реакція артистки

Серед тисяч прихильників відомої української співачки Олі Полякової є і чимало хейтерів, і навіть похилого віку. Однією з таких стала бабуся з Чернівців, яка вирішила "додати фарб" плакату співачки з концерту, змінивши одне слово на свій манір.

Інцидент трапився днями у місті на Буковині, який зняли перехожі. На відеоролику, що з'явився в мережі і який на своїй сторінці в Instagram залишила Оля Полякова, можна побачити, як жінка замальовує чорним маркером букви у словосполученні "Королева ночі". Відтак, концертне оголошення після деяких "правок" мало назву "Корова ночі".

Читайте також: Вагітна Санта Дімопулос показала рідкісне фото зі старшим сином у Монако

Реакція за Олею Поляковою не забарилась. У підписі до відео вона пожартувала: "Впізнали цю переодягнуту артистку?". У коментарях свої думки залишили зірки російського шоу-бізнесу – Філіп Кіркоров і Макс Галкін. Перший зазначив, що обожнює в зірках таку самоіронію, а інший – що цю бабусю потрібно брати в тур з Поляковою. Регіна Тодоренко додала, що вона просто в істериці від побаченого.



Реакція зірок на відео з афішою Олі Полякової / Instagram / @polyakovamusic

Але згодом Оля Полякова опублікувала ще одне відео, в якому звернулась до організаторів її концерту в Чернівцях:

"Ви бачили це миловидне відео, де бабуся креативно підійшла до моєї афіші і вирішила її художньо виправити? Я дізналась, що чернівецькі організатори подали на бабусю заяву в поліції за псування майна і розшукують її. Я вас дуже прошу, організатори, якщо ви понесли якісь втрати, я готова їх відшкодувати. Я щаслива за Чернівці, що у вас є такі креативні бабусі. Вона справжній художник, вона так побачила. Організатори, знайдіть бабусю і знаєте, як її покарайте? Подаруйте їй квитки на шоу "Королева ночі", тому що з почуттям гумору в бабусі все чудово. А це означає, що їй – до нас!".