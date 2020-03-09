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Бабусю сприйняли за модель на Лондонському тижні моди через нестандартний образ: фото

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Бабусю сприйняли за модель на Лондонському тижні моди / Instagram / @zacandjay

Сучасна фешн-індустрія пропагує неординарний стиль та епатаж. Так, ютуб-блогери вирішили довести, що будь-який нестандартний образ світ моди готовий визнати трендовим та стильним. Так, звичайну бабусю сприйняли за знаменитість на Тижні моди в Лондоні.

Автори ютуб-каналу The Zac and Jay Show влаштували розіграш для модної індустрії. Креативні юнаки провели кастинг серед людей похилого віку, яких за рахунок епатажного стилю хотіли представити як фенш-ікон. Так, вони обрали 78-річну бабусю на ім'я Елізабет, яку одягнули у бюджетних магазинах та на барахолці. 

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Блогери поцікавилися смаками моделі та обрали для неї монохромний look насиченого зеленого кольору – пальто, шапка, гумові чоботи, рукавиці для миття посуду, ремінь з прищепками для білизни та дитяча прозора сумка, яка замінила клатч. Не менш важливим аксесуаром стали сонцезахисні окуляри з прямокутними скельцями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elicia Verde (@eliciaverde)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elicia Verde (@eliciaverde)

Хлопці вигадали роль й для себе: один з них перевтілився на хлопця Еліс Верде – модне амплуа бабусі, а інший – на охоронця, який тримав парасолю у дощову погоду. Так, папараці Лондонського тижня моди сприйняли їхню появу грандіозно та зчинили справжній ажіотаж навколо бабусі. Сама Елізабет легко потрапила на показ модних брендів, а організатори навіть не перевіряли її ім'я серед числа запрошених. Крім того, образ бабусі з'явився на сайті видання Vogue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elicia Verde (@eliciaverde)

Таким чином блогери хотіли показати, що часом сучасна мода виглядає недолуго. А світові дизайнери у гонитві за оригінальністю часто нехтують здоровим глуздом та всіма напрацьованими роками фешн-канонами. Такий успішний розіграш оцінили користуваці соціальних мереж. Зараз за сторінкою Еліс Верде в інстаграмі стежить майже 5 тисяч фоловерів. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода
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