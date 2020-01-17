Бачимось набагато частіше, – Володимир Остапчук розповів про виховання дітей після розлучення

Український телеведучий Володимир Остапчук після розлучення бере участь у вихованні двох дітей. За словами шоумена, тепер він значно частіше бачиться з 6-річною Емілією та майже дворічним Еваном.

Як Володимир Остапчук розповів у коментарі ТСН, після раптового розлучення з дружиною Оленою Войченко діти живуть з мамою на дві країни – Україну та Канаду. Саме тому його донька здобуває освіту в обидвох державах.

Цікаво: Можливо, почуття є, – Слава Камінська прокоментувала поцілунок з колишнім чоловіком

"Зараз бачимось набагато частіше. Вчора бачився, сьогодні не можу, бо зайнятий, але завтра ввечері ми плануємо зустрітися. Вони наразі повернулися до України. Два з половиною місяці були в Канаді і наприкінці грудня повернулися, але є плани, що вони поїдуть знову туди, тому що Емілія в першому класі. Вона навчається і тут, і там, у двох школах. Ми з Оленою, колишньою дружиною, вирішили, що віддамо її і в ту, і в ту школу для того, щоб вона нормально адаптувалася до англомовного середовища", – поділився Володимир Остапчук.

Окрім цього, телеведучий додав, що його діти швидко дорослішають. Так, донька Володимира Остапчука вже має свої хобі та подруг, з якими проводить вільний час.

"Емілія дуже життєрадісна дівчинка. Вона вже така принцеса, їй же 6 років, в неї подружки, в неї вже свої справи. Я навіть стукаю в кімнату до неї перед тим, як зайти. Зараз віддали її на ковзани, тому буду її возити. А от з малим, якому 1,9 роки, звичайно бавимося, він такий пухляш", – зізнався він.

Вперше про розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко журналісти заговорили наприкінці жовтня 2019 року. Проте пара не давала коментарів щодо розриву. Проте згодом Володимир Остапчук офіційно підтвердив цю інформацію.

У мережі з'явилася інформація про наше розлучення. Так, це правда. Життя непередбачуване і так трапляється. Щиро сказати, ми не хочемо виносити наші особисті взаємини на загальний огляд. Ми особливо трепетно ​​оберігаємо наше особистий простір, адже у нас двоє чудових дітей,

– розповіли Володимир та Олена.

Під час резонансної заяви про розлучення шоумен був учасником "Танців з зірками 2019". Тому Володимир Остапчук не оминув нападів хейтерів та в прямому ефірі звернувся до людей з проханням поважати його рішення. Серед ймовірних причин розлучення пари називають проживання на дві країни.

"Між нами роки міцних стосунків і дружби, підтримки і партнерства, спільних подорожей, життя на дві країни, що далеко не легко, і багато іншого. Час, який ми провели разом ми згадуємо з вдячністю, а в майбутнє дивимося по-новому. Поки це все, що ми хочемо сказати, і просимо з повагою ставиться до нашого рішення і до цієї ситуації", – додав Володимир Остапчук.