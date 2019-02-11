BAFTA-2019: найкращі фото розкішних образів зірок з червоної доріжки

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BAFTA-2019: найкращі фото розкішних образів зірок з червоної доріжки
BAFTA-2019: найкращі фото розкішних образів зірок з червоної доріжки / LifeStyle 24

10 лютого в Лондоні, Велика Британія, відбулась одна з найвизначніших премій в кінематографі – BAFTA-2019. Окрім престижних нагород, за якими зірки прилетіли з усього світу, шанувальники змогли оцінити вбрання знаменитостей на червоній доріжці.

На червону доріжку британської кінопремії BAFTA приїхали не лише відомі кіноактриси та актори, а й моделі, виконавці та телевізійні зірки. Кожен з них намагався якнайкраще виблискувати перед фотографами та продемонструвати свої звабливі форми. Окрім пишних та дорогих суконь багато знаменитостей обрали брючні костюмі та комбінезони. Якщо чоловіки одягали класичні смокінги, то жінки намагались вирізнитись у чоловічих образах за допомогою яскравих деталей або ж пікантних оголеностей.

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Найкращі образи на премії BAFTA-2019

Модель Ірина Шейк зробила ставку на пікатний брючний костюм чорного кольору.

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Getty Images

Актриса Олівія Колман обрала елегантну "класичну" сукню з білим верхом і чорним низом.

Олівія Колман
Олівія Колман / Getty Images

Французька актриса українського походження Ольга Куриленко зачарувала легкою шифоновою сукнею фіолетового кольору зі сріблястими босоніжками.

Оля Куриленко
Ольга Куриленко / Getty Images

Кейт Бланшетт змінила колір волосся та продемонструвала глибоке декольте, прикрашене каменями чорної сукні.

Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт / Getty Images

Співачка Мері Джей Блайдж одягнула стильний білий костюм із золотистим декоруванням, що чудово виглядав на смаглявій шкірі.

Мері Джей Блайдж
Мері Джей Блайдж / Getty Images

Телеведуча Maya Jama приголомшила сексуальною сукнею чорного кольору з прозорими вставками і пікантним розрізом від стегна.

Maya Jama
Maya Jama / Getty Images

Актриса Лілі Колkінз одягнула на премію BAFTA-2019 чи ненайкращий образ. Мереживна сукня синього кольору з піджаком у тон виглядала дуже виграшно, а сріблясті прикраси, яскравий макіяж і чорні босоніжки відмінно доповнили look.

Лілі Коллінз
Лілі Коллінз / Getty Images

Розкішна актриса Сальма Хайєк виглядала просто неймовірно у приталеній довгій сукні чорного кольору. А прикраса на голові та золотиста брошка у формі хамелеона на її грудях ідеально "зіграли" із сукнею.

Сальма Хайєк
Сальма Хайєк / Getty Images

Кінорежисерка Ніколь Голофсенер по-справжньому сяяла на червоній доріжці BAFTA-2019 у світлій сукні з блискітками та довгими рукавами.


Ніколь Голофсенер / Getty Images

Актриса Тенді Ньютон виглядала не менш захопливо, ніж інші зірки. Для світського заходу вона обрала пишну сукню чорного кольору із сірими орнаментами, що чудово пасували до її лаконічних прикрас на вухах.

Тенді Ньютон
Тенді Ньютон / Getty Images

Чудовим look також продемонструвала кіноактриса Амі Джексон, яка одягнула сяючу чорну сукню з відвертим декольте, червоною помадою та діамантовим кольє у формі змії.


Амі Джексон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода BAFTA Ірина Шейк
Джерело: LifeStyle 24
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