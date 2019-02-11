BAFTA-2019: найкращі фото розкішних образів зірок з червоної доріжки

10 лютого в Лондоні, Велика Британія, відбулась одна з найвизначніших премій в кінематографі – BAFTA-2019. Окрім престижних нагород, за якими зірки прилетіли з усього світу, шанувальники змогли оцінити вбрання знаменитостей на червоній доріжці.

На червону доріжку британської кінопремії BAFTA приїхали не лише відомі кіноактриси та актори, а й моделі, виконавці та телевізійні зірки. Кожен з них намагався якнайкраще виблискувати перед фотографами та продемонструвати свої звабливі форми. Окрім пишних та дорогих суконь багато знаменитостей обрали брючні костюмі та комбінезони. Якщо чоловіки одягали класичні смокінги, то жінки намагались вирізнитись у чоловічих образах за допомогою яскравих деталей або ж пікантних оголеностей.

Читайте також: Переможці премії BAFTA 2019 у Лондоні: список

Що одягнули перші зірки світового кінематографу та модельної індустрії – дивіться у яскравій фотопідбірці редакції LifeStyle 24!

Найкращі образи на премії BAFTA-2019

Модель Ірина Шейк зробила ставку на пікатний брючний костюм чорного кольору.



Ірина Шейк / Getty Images

Актриса Олівія Колман обрала елегантну "класичну" сукню з білим верхом і чорним низом.



Олівія Колман / Getty Images

Французька актриса українського походження Ольга Куриленко зачарувала легкою шифоновою сукнею фіолетового кольору зі сріблястими босоніжками.



Ольга Куриленко / Getty Images

Кейт Бланшетт змінила колір волосся та продемонструвала глибоке декольте, прикрашене каменями чорної сукні.



Кейт Бланшетт / Getty Images

Співачка Мері Джей Блайдж одягнула стильний білий костюм із золотистим декоруванням, що чудово виглядав на смаглявій шкірі.



Мері Джей Блайдж / Getty Images

Телеведуча Maya Jama приголомшила сексуальною сукнею чорного кольору з прозорими вставками і пікантним розрізом від стегна.



Maya Jama / Getty Images

Актриса Лілі Колkінз одягнула на премію BAFTA-2019 чи ненайкращий образ. Мереживна сукня синього кольору з піджаком у тон виглядала дуже виграшно, а сріблясті прикраси, яскравий макіяж і чорні босоніжки відмінно доповнили look.



Лілі Коллінз / Getty Images

Розкішна актриса Сальма Хайєк виглядала просто неймовірно у приталеній довгій сукні чорного кольору. А прикраса на голові та золотиста брошка у формі хамелеона на її грудях ідеально "зіграли" із сукнею.



Сальма Хайєк / Getty Images

Кінорежисерка Ніколь Голофсенер по-справжньому сяяла на червоній доріжці BAFTA-2019 у світлій сукні з блискітками та довгими рукавами.



Ніколь Голофсенер / Getty Images

Актриса Тенді Ньютон виглядала не менш захопливо, ніж інші зірки. Для світського заходу вона обрала пишну сукню чорного кольору із сірими орнаментами, що чудово пасували до її лаконічних прикрас на вухах.



Тенді Ньютон / Getty Images

Чудовим look також продемонструвала кіноактриса Амі Джексон, яка одягнула сяючу чорну сукню з відвертим декольте, червоною помадою та діамантовим кольє у формі змії.



Амі Джексон / Getty Images