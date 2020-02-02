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BAFTA-2020: оголошено переможців престижної премії

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BAFTA-2020: список переможців / Фото з відкритих джерел

2 лютого у Лондоні відбулася щорічна церемонія вручення нагород Британської академії кіно та телевізійних мистецтв. Імениті актори та найвідоміші режисери боролися за статуетки, щоб назавжди вписати своє ім'я серед лауреатів знакової премії.

Сезон почесних нагород на теренах світової кіноіндустрії продовжується церемонією BAFTA-2020. Вона зібрала в Лондонському Королівському Альберт-холі найпочесніших гостей, серед яких не лише голлівудські зірки, а й представники британської монаршої родини. 

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Переможці BAFTA-2020

"Найкращий фільм"

"1917" Сема Мендеса

"Найкраща актриса"

Рене Зеллвегер –"Джуді"

"Найкращий актор"

Хоакін Фенікс – "Джокер"

"Найкращий режисер"

Сем Мендес – "1917"

"Найкращий кастинг"

Шайна Марковіц – "Джокер"

"Нова зірка 2020 року"

Майкл Уорд

"Найращий фільм іноземною мовою"

"Паразити" – Пон Джун Хо

"Найкращі візуальні ефекти"

Грег Батлер, Гійом Рошерон, Домінік Туохі – "1917"

"Найкращий актор другого плану"

Бред Пітт – "Одного разу в Голлівуді"

"Найкращий оригінальний сценарій"

"Паразити" – Пон Джун Хо

"Найкращий документальний фільм"

"Для Сами" 

"Видатний дебют британського сценариста, режисера або продюсера"

"Наживка" – режисер і сценарист Марк Дженкин, продюсери Кейт Байєрс і Лінн Вейт

"Найкращий адаптований сценарій"

"Кролик Джоджо" – режисер Тайка Вайтіті

"Найкраща актриса другого плану"

Лора Дерн – "Шлюбна історія" 

"Видатний британський фільм"

"1917" Сема Мендеса

"Найкращий анімаційний фільм"

"Клаус" Серджо Паблоса

"Найкращий грим та зачіски"

Вівіан Бейкер, Кадзухіро Цудзі – "Скандал"

"Найкращий британський короткометражний анімаційний фільм"

"Дідусь був романтиком" 

"Найкращий звук"

Олівер Тарні, Рейчел Тейт, Марк Тейлор, Стюарт Вілсон – "1917"

"Найкращий дизайн костюмів"

Жаклін Дюрран – "Маленькі жінки" 

"Найкраща операторська робота"

Ендрю Бакленд, Майкл Маккаск – "Аутсайдери"

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Автор: Марина Джура
Теги: Нагороди Новини LifeStyle BAFTA LifeStyle Кіно
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