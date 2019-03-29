BAFTA TV Awards-2019: оголошено список номінантів на кінопремію

117 Читать новость на русском
BAFTA TV Awards-2019
BAFTA TV Awards-2019 / www.hellomagazine.com

Представники Британської академії кінематографічних і телевізійних мистецтв оголосили повний список номінантів на премію BAFTA TV Awards-2019. Вручення нагород відбудеться в Королівському фестивальному залі в неділю, 12 травня. А от перших лауреатів премії оголосять вже 28 квітня.

Відповідну інформацію оприлюднили на офіційному сайті BAFTA. Згідно зі списком, лідером за кількістю номінацій став серіал про працівницю британської розвідки "Вбиваючи Єву" (Killing Eve). Кіноробота представлена у 14 категоріях. 

Читайте також: Переможці премії BAFTA-2019 у Лондоні: список 

За традицією, кінопремія відбудеться у Королівському фестивальному залі, а серед запрошених гостей можуть бути герцоги Кембриджські. Найкращі актори, режисери та продюсери отримають нагороди Virgin Media British Television Awards-2019 та BAFTA TV Awards-2019. Хто ж претендує на нагороду – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

BAFTA TV Awards-2019: основний список номінантів

Найкращий драматичний серіал:
"Охоронець" (Bodyguard);
"Вбиваючи Єву" (Killing Eve);
"Врятуй мене" (Save Me);
"Інформатор" (Informer).

Найкращий міні-серіал:
"Дуже англійський скандал" (A Very English Scandal);
"Кірі" (Kiri);
"Місіс Вілсон" (Mrs. Wilson);
"Патрік Мелроуз" (Patrick Melrose).

Дивіться трейлер до серіалу "Патрік Мелроуз": відео

Найкращий ситком:
"Дівчата із Деррі" (Derry Girls);
"Мама" (Mum);
"Навіки Саллі" (Sally4Ever);
"Стас все здасть" (Stath Lets Flats).

Найкраща чоловіча роль першого плану:
Х'ю Грант ("Дуже англійський скандал" / A Very English Scandal);
Ченс Пердомо ("Killed by My Debt");
Лусіан Мсаматі ("Кірі" / Kiri);
Бенедикт Камбербетч ("Патрік Мелроуз" / Patrick Melrose).

Найкраща жіноча роль першого плану:
Джоді Кормер ("Вбиваючи Єву" / Killing Eve)
Сандра О ("Вбиваючи Єву" / Killing Eve)
Кілі Хоус ("Охоронець" / Bodyguard);
Рут Вілсон ("Місіс Вілсон" / Mrs. Wilson).

blog_ava
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
сьогодні
4231
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Нагороди BAFTA
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
сьогодні 11:57 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
4231
Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
28 березня 20:33 Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
278
Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
28 березня 19:57 Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
Уляна Корицька 3017
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 29-30 березня
28 березня 18:25 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 29-30 березня
546
Колір, тканина та фасон: якою є ідеальна сукня весни-2019
28 березня 16:00 Колір, тканина та фасон: якою є ідеальна сукня весни-2019
Юлія Девда 2009
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук