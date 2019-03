BAFTA TV Awards-2019: оголошено список номінантів на кінопремію

Представники Британської академії кінематографічних і телевізійних мистецтв оголосили повний список номінантів на премію BAFTA TV Awards-2019. Вручення нагород відбудеться в Королівському фестивальному залі в неділю, 12 травня. А от перших лауреатів премії оголосять вже 28 квітня.

Відповідну інформацію оприлюднили на офіційному сайті BAFTA. Згідно зі списком, лідером за кількістю номінацій став серіал про працівницю британської розвідки "Вбиваючи Єву" (Killing Eve). Кіноробота представлена у 14 категоріях.

За традицією, кінопремія відбудеться у Королівському фестивальному залі, а серед запрошених гостей можуть бути герцоги Кембриджські. Найкращі актори, режисери та продюсери отримають нагороди Virgin Media British Television Awards-2019 та BAFTA TV Awards-2019. Хто ж претендує на нагороду – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

BAFTA TV Awards-2019: основний список номінантів

Найкращий драматичний серіал:

"Охоронець" (Bodyguard);

"Вбиваючи Єву" (Killing Eve);

"Врятуй мене" (Save Me);

"Інформатор" (Informer).

Найкращий міні-серіал:

"Дуже англійський скандал" (A Very English Scandal);

"Кірі" (Kiri);

"Місіс Вілсон" (Mrs. Wilson);

"Патрік Мелроуз" (Patrick Melrose).

Найкращий ситком:

"Дівчата із Деррі" (Derry Girls);

"Мама" (Mum);

"Навіки Саллі" (Sally4Ever);

"Стас все здасть" (Stath Lets Flats).

Найкраща чоловіча роль першого плану:

Х'ю Грант ("Дуже англійський скандал" / A Very English Scandal);

Ченс Пердомо ("Killed by My Debt");

Лусіан Мсаматі ("Кірі" / Kiri);

Бенедикт Камбербетч ("Патрік Мелроуз" / Patrick Melrose).

Найкраща жіноча роль першого плану:

Джоді Кормер ("Вбиваючи Єву" / Killing Eve)

Сандра О ("Вбиваючи Єву" / Killing Eve)

Кілі Хоус ("Охоронець" / Bodyguard);

Рут Вілсон ("Місіс Вілсон" / Mrs. Wilson).