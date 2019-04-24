Багато несправедливості та страждань: Ванесса Параді розповіла про відчуття у Києві

Знаменита французька акторка та співачка Ванесса Параді, яка раніше презентувала відеокліп на пісню Kiev, прикрасила обкладинку українського глянцевого журналу Harper's Bazaar.

У відвертому інтерв'ю виданню Ванесса зізналася, що під час знімання кліпу вона вперше приїхала в Україну.

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Я вперше відвідала Київ, та й Україну взагалі. До Києва я приїжджала двічі. Вдруге зйомки проходили за триста кілометрів від лінії фронту. Це було через два роки після революції. Я говорила про події, що відбулися, з Шарунасом (литовський кінорежисер, – LifeStyle 24), який в ті дні розмістив на площі вебкамеру. Він розповів мені про все, що сталося. Два роки по тому, хоча рана ще не зажила, площу вже реконструювали. Наша знімальна команда була в місці, де залишилося багато фантомів. Багато несправедливості. Багато страждання,

– заявила Параді.

За її словами, пісня про Київ народилася у Парижі. Автор слів і музики став чоловік Ванесси Самюель Беншетрі.

"Він написав її в Парижі, коли я була в Києві на зйомках фільму "Іній" Шарунаса Бартаса. Я дуже люблю цю пісню – вона така красива! Це історія про закоханих в розлуці, які нудьгують один за одним. Коли два люблячих людини не разом, вони страждають. Розповісти таку історію кохання в країні, яка сама страшенно страждає, – чиста поезія", – додала вона.

Ванесса Параді – Kiev: дивіться відеокліп



Ванесса Параді / Harper's Bazaar

Для глянцю акторка знялася у вбранні від Chanel і прикрасах Goossens. Автором фотосесії став Філіп Гі, а стилістом Світлана Марсон.



Ванесса Параді / Harper's Bazaar



Ванесса Параді / Harper's Bazaar