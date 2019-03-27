Багато розкоші і блиску: сестри Кардашян разом з матір'ю вразили пікантними сукнями на вечірці

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Сім'я Кардашян-Дженнер
Сім'я Кардашян-Дженнер / Backgrid

Знаменита сімейка Кардашян-Дженнер часто відвідує світські події і минулий вечір 26 березня не став виключенням. Кортні, Хлої і їхня зіркова матуся Кріс стали гостями вечірки з нагоди 75-го дня народження співачки Даяни Росс.

Для гучного святкування зірки обрали сяючі сукні і яскраві макіяжі. Хлої Кардашян прибула в довгій сяючій сукні з розрізом до стегна і відвертим декольте. Свій образ вона доповнила золотистими босоніжками, пишними кучерями і насиченим макіяжем з акцентом на очі.

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63-річна мама Хлої і Кортні – Кріс – виділилась на зірковій вечірці не менше, ніж дорослі доньки. Вона одягнула таку ж сяючу сукню, як у Хлої, з розрізом до стегна, але замість декольте у неї була стійка на шиї у формі водолазки. Свій вихід вона доповнила накидкою з білого натурального хутра, коштовними сережками і рожевими туфлями.


Хлої Кардашян з мамою Кріс Дженнер / Backgrid

Старша сестра Хлоії – Кортні Кардашян – одягнула на подію стильний сріблястий костюм oversize, який складався зі штанів-кльош та піджака з чоловічого плеча. Свої груди вона підкреслила крихітним чорним бюстгальтером, який виднівся з-під жакета, лаконічною зачіскою і макіяжем smokey eyes.


Кортні Кардашян / Backgrid

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Стиль і мода Кортні Кардашян Еротика Хлої Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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