Американська блогерка та світська левиця Кім Кардашян ледь справляється з обов'язками матусі чотирьох на карантині. Західні ЗМІ повідомляли, що вона навіть брала невеличку відпустку від домашніх обов'язків, тому що не справлялась з навантаженням. Втім, незважаючи на втому, зірка не забула залишити у мережі ніжне привітання до дня народження своєї доньки Норт.

Відомо, що 15 червня маленька красуня Норт святкувала своє 7-річчя. Через карантин дівчинка не змогла отримати пишного свята, яке часто організовує для своїх дітей Кім Кардашян, втім подарунки вона точно отримала. Матуся Кім вже залишила у своєму інстаграмі допис, де показала веселі сімейни моменти з донькою та зазначила, що не може повірити у те, як швидко росте її первісток.

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"Із сьомим днем народження, моє перше дитя Норт! Я не можу повірити, що тобі вже 7. Дивовижно, як швидко летить час. Ти моє все і більше, ніж я могла мріяти. Найстильніший і найбільш творчий виконавець Gemini! Я люблю тебе до планети з інопланетянинами і назад!" – кумедно підписала кадри Кім.

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З днем народження свою племінницю також привітала сестра Кім – Кортні Кардашян. Зірка залишила у своєму інстаграмі фотографії Норт та своєї доньки Пенелопи.

Варто додати, що окрім найстаршої Норт у сім'ї Кім Кардашян і Каньє Веста ростуть ще троє дітей: син Сеінт, сестра Чикаго та син Псалом. Маленька Норт вже встигла себе реалізувати як маленька реп-виконавиця та модель. Немає сумнівів, що завдяки власній впізнаваності та наполегливості вона зможеть досягнути бажаних висот.