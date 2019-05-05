Багатші за Єлизавету ІІ: музиканти Queen приголомшили своїми статками

Здавалося б, гурт Queen після смерті легендарного вокаліста Фредді Мерк'юрі у 1991 році, втратив чималий дохід від концертів. Однак, як виявилось статки музикантів перевищують навіть королівську сім'ю Великобританії.

За підрахунками видання The Sunday Times, загальні статки Брайана Мейя, Роджера Тейлора і Джона Дікона, які є учасниками Queen, становлять понад 586,2 мільйона доларів. Таку приголомшливу суму музикантам вдалось отримати завдяки виходу фільму "Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody), який завоював 4 статуетки Оскара.

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Окрім цього, експерти підрахували, що прибутки Queen зростуть до кінця року ще на близько 100 мільйонів доларів. Такі показники значно перевищують статки королівської сім'ї, які щомісяця поповнюють казну завдяки податкам британців. За неофіційними даними, багатство Її Величності Єлизавети ІІ не перевищує 487,4 мільйона доларів.

Такий успішний рік для трьох учасників рок-гурту Queen означає, що вони багатші, ніж сама королева Великобританії,

– констатували у виданні.

Що таке "Богемна рапсодія"?

1 листопада 2018 року в Україні відбулась очікувана прем'єра кінострічки "Богемна рапсодія". Як і у всьому світі, фільм отримав шалену популярність, а тисячі вітчизняних віднесли його у список найкращих новинок року.

У фільмі-мюзиклі розповідається про легендарний гурт Queen від початку його заснування до виступу на концерті Live Aid в 1985 році. Головний акцент у кінострічки автори зробили на творчості та особистому житті​ знаменитого Фредді Мерк'юрі. Екранізацією зайнялась компанія 20th Century Fox, а головні ролі в оскароносній стрічці отримали Рамі Малек, Бен Харді, Гвілим Лі, Джозеф Маццелло.

Після приголомшливого успіху у прокаті однойменна композиція "Bohemian Rhapsody" гурту Queen стала найкращим хітом ХХ століття. Не менше нагород зібрала і сама кінострічка: "Богемна рапсодія" отримала чимало схвальних відгуків від критиків та завоювала статуетки Оскар, Bafta, Золотий глобус та інші престижні відзнаки.

Дивіться трейлер до фільму "Богемна рапсодія" (відео):