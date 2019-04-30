Багаття посеред води та нічне шоу в закинутому замку: як пройшов показ Dior в Марракеші

Один з найпопулярніших брендів представив свою нову колекцію напередодні, 29 квітня. Директор модного дому Dior Марія Грація Кюрі влаштувала феєричний круїзний показ в імперському місті – Марракеші.

Арт-директор модного дому Christian Dior Марія Грація Кюрі вкотре змогла здивувати та підкорити серця поціновувачів моди та тих, хто шанує рівень організації та справжнє величне шоу. Ввечері 29 квітня в Марракеш відбувся круїзний показ бренду Dior, під час якого представники марки презентували понад 113 видів вбрань.

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Імперське місто не дарма було обране для презентації нової колекції. Сам Ів Сен-Лоран надихався ним за часів управління модним будинком.

Ймовірно, креативна директорка одразу задумала провести презентацію круїзної колекції у Марракеші, адже до створення одягу вона долучила також і місцевих дизайнерів. Їй вдалося влаштувати не лише чудовий показ у розумінні представлення одягу, але й неймовірне феєричне шоу.

На кріслах гостей на них чекали картки, на яких була прописана програма вечора, а також вислів, що символізував новий показ від Christian Dior.

"Культура вчить нас жити разом, вчить нас тому, що ми не самотні в цьому світі, що інші люди мають різні традиції і спосіб життя, які так само актуальні, як і наші", – такими словами марокканського письменника Тахара Бен Джеллуна Марія Грація Кюрі описала презентоване шоу.

Подіумом для показу послугувала територія зруйнованого замку-палацу El Badi Palace. Головним задумом було нічне шоу, тому родзинкою вечора стало багаття посеред водосховища та безліч свічок, які задали атмосфреності та осоливості вечору.



Показ Dior в Марракеші / Instagram / @ dior



Показ Dior в Марракеші / Vogue.ua



Показ Dior в Марракеші / Instagram / @ dior



Показ Dior в Марракеші / Vogue.ua