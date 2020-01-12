Balenciaga випустить колекцію одягу з зображенням коали, аби врятувати Австралію від пожеж

Іспанський модний дім вирішив випустити колекцію, яка буде спрямована на збір коштів для подолання масштабних пожеж в Австралії. Аби привернути увагу покупців до світової катастрофи, дизайнери зобразили коалу на футболках та худі з майбутньої колекції.

Пожежі в Австралії вирують уже понад два місяці та нищать не лише рідкісну флору та фауну, а й людські помешкання та цілі міста.Останні тижні на континенті спостерігається загострення пожеж через сильний вітер. Знаменитості перераховували чималі суми на потреби Австралії. Проте світові бренди теж не залишилися осторонь глобальної катастрофи.

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Так, представники бренду Balenciaga виступили в мережі з офіційною заявою про створення спеціальної колекції, всі кошти від продажу якої направлять на допомогу в боротьбі з нищівною стихією. Небайдужі по всьому світу матимуть змогу зробити свій внесок у подолання кліматичної кризи.

У відповідь на кризу, що триває в Австралії, Balenciaga прийняв рішення продавати футболки і худі із зображенням австралійських коал, життя яких перебуває під загрозою,

– сповістили представники бренду на офіційному сайті.



Колекція бренду Balenciaga / Screenshot / Instagram / @balenciaga

Зауважимо, що дизайнери обрали зображення коали ключовим елементом своєї колекції невипадково. Як стверджують науковці, кількість тварин, які постраждали від вогню, сягає близько 30% всієї популяції, а це тисячі коал.

Долучитися до порятунку континенту завдяки колекції футболок та худі бренду Balenciaga можна буде вже завтра. На офіційному сайті продаж одягу стартує 13 січня.