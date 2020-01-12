24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Balenciaga випустить колекцію одягу з зображенням коали, аби врятувати Австралію від пожеж

99 Читать новость на русском
Колекція бренду Balenciaga / Balenciaga

Іспанський модний дім вирішив випустити колекцію, яка буде спрямована на збір коштів для подолання масштабних пожеж в Австралії. Аби привернути увагу покупців до світової катастрофи, дизайнери зобразили коалу на футболках та худі з майбутньої колекції.

Пожежі в Австралії вирують уже понад два місяці та нищать не лише рідкісну флору та фауну, а й людські помешкання та цілі міста.Останні тижні на континенті спостерігається загострення пожеж через сильний вітер. Знаменитості перераховували чималі суми на потреби Австралії. Проте світові бренди теж не залишилися осторонь глобальної катастрофи. 

Читайте також: Зі світу по нитці: які зірки пожертвували колосальні суми на підтримку Австралії

Так, представники бренду Balenciaga виступили в мережі з офіційною заявою про створення спеціальної колекції, всі кошти від продажу якої направлять на допомогу в боротьбі з нищівною стихією. Небайдужі по всьому світу матимуть змогу зробити свій внесок у подолання кліматичної кризи. 

У відповідь на кризу, що триває в Австралії, Balenciaga прийняв рішення продавати футболки і худі із зображенням австралійських коал, життя яких перебуває під загрозою,
– сповістили представники бренду на офіційному сайті. 

пожежі в австралії
Колекція бренду Balenciaga / Screenshot / Instagram / @balenciaga

Зауважимо, що дизайнери обрали зображення коали ключовим елементом своєї колекції невипадково. Як стверджують науковці, кількість тварин, які постраждали від вогню, сягає близько 30% всієї популяції, а це тисячі коал. 

Долучитися до порятунку континенту завдяки колекції футболок та худі бренду Balenciaga можна буде вже завтра. На офіційному сайті продаж одягу стартує 13 січня. 

Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
сьогодні
31227
Автор: Марина Джура
Теги: Пожежі в Австралії LifeStyle Модні бренди Стиль і мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:33 8 маловідомих фактів про Злату Огнєвіч, які можуть здивувати
5616
11 січня 17:31 Найочікуваніші українські прем'єри: які фільми варто подивитися
Єлизавета Герасимюк 1392
11 січня 11:38 Йоланда Хадід святкує 56 років: 4 секрети краси екс-моделі
Юлія Девда 3969
11 січня 09:30 Королівська сім'я лютує через демарш Меган і Гаррі
Женя Котик 3634
10 січня 21:00 Людмила Таран: "Історія України така страшна, в ній долі катів і жертв переплелися"
Наталія Лебідь 1311
Новини
Більше новин
Залиште відгук