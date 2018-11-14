Балки, попіл і згоріла "любов": Майлі Сайрус показала знищений будинок після пожежі у Каліфорнії

421
Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт
Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт / www.gettyimages.com

Зіркова пара Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт слідом за актором Джерардом Батлером продемонстрували моторошні фото їхнього будинку у Малібу, який згорів під час смертельної пожежі у Каліфорнії.

Нові знімки опублікував Ліам Хемсворт на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Смертельна пожежа у Каліфорнії: актор Джерард Батлер показав моторошне фото свого будинку

На фото актор показав купу попелу і згорілі букви, які лежать у вигляді слова "love" (любов) – це те, що залишилося від їхнього будинку з Майлі Сайрус.

Це були несамовиті кілька днів. Це те, що залишилося від нашого будинку. Любов. Багато людей в Малібу і прилеглих районах в Каліфорнії також втратили свої будинки. Моє серце з усіма, хто постраждав від цих пожеж,
– написав Хемсворт.

Згорілий будинок Майлі Сайрус і Ліама Хемсворта
Згорілий будинок Майлі Сайрус і Ліама Хемсворта / Instagram @liamhemsworth

Актор провів день у Малібу і подякував людям, які об'єднуються і допомагають один одному після великого вогню.

"Спасибі всім героям-пожежникам, які гасили пожежу в Каліфорнії.... Залишайтеся сильними", – зазначив Ліам.

В Instagram-сторіз актор порівняв фото будинку до пожежі і після.

Згорілий будинок Майлі Сайрус і Ліама Хемсворта
Згорілий будинок Майлі Сайрус і Ліама Хемсворта / Instagram @liamhemsworth

Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Були евакуйовані десятки тисяч людей, проте жертвами вогню у Каліфорнії стали понад півсотні людей, ще 200 вважаються зниклими безвісти. А президент Дональд Трамп оголосив штат зоною великого стихійного лиха.

Теги: LifeStyle Пожежа Кіно Жертви Новини США
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
13 вересня 16:14 Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
1662
Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
13 вересня 15:48 Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
1788
З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
13 вересня 15:26 З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
1617
Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
13 вересня 16:51 Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
1058
Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
13 вересня 17:14 Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
1917
Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
13 вересня 17:39 Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
3650
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук