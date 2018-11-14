Балки, попіл і згоріла "любов": Майлі Сайрус показала знищений будинок після пожежі у Каліфорнії

Зіркова пара Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт слідом за актором Джерардом Батлером продемонстрували моторошні фото їхнього будинку у Малібу, який згорів під час смертельної пожежі у Каліфорнії.

Нові знімки опублікував Ліам Хемсворт на своїй сторінці в Instagram.

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На фото актор показав купу попелу і згорілі букви, які лежать у вигляді слова "love" (любов) – це те, що залишилося від їхнього будинку з Майлі Сайрус.

Це були несамовиті кілька днів. Це те, що залишилося від нашого будинку. Любов. Багато людей в Малібу і прилеглих районах в Каліфорнії також втратили свої будинки. Моє серце з усіма, хто постраждав від цих пожеж,

– написав Хемсворт.



Згорілий будинок Майлі Сайрус і Ліама Хемсворта / Instagram @liamhemsworth

Актор провів день у Малібу і подякував людям, які об'єднуються і допомагають один одному після великого вогню.

"Спасибі всім героям-пожежникам, які гасили пожежу в Каліфорнії.... Залишайтеся сильними", – зазначив Ліам.

В Instagram-сторіз актор порівняв фото будинку до пожежі і після.



Згорілий будинок Майлі Сайрус і Ліама Хемсворта / Instagram @liamhemsworth

Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Були евакуйовані десятки тисяч людей, проте жертвами вогню у Каліфорнії стали понад півсотні людей, ще 200 вважаються зниклими безвісти. А президент Дональд Трамп оголосив штат зоною великого стихійного лиха.