Balmain вражає: чим запам'ятався найепатажніший показ в Парижі – фото

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Balmain
Balmain / www.gettyimages.com

Тиждень високої моди у Парижі підбігає до завершення і наостанок дизайнери продовжують вражати колекціями від кутюр. Креативний директор модного дому Balmain Олів'є Рустам, який вирішив поекспериментувати з формами, представив футуристичні і яскраві образи.

Незвичні сукні, відбілені обличчя та ноги і деяка епатажність приголомшили усіх глядачів. Моделі вийшли на подіум з величезними намистинами, які є частинами сукні, або у вигляді браслетів на руках.

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Перед показом креативний директор бренду Олів'є Рустам розповів в інтерв'ю виданню Vogue, чому він представив таку оригінальну колекцію, в якій, скажімо, на вулицю не вийдеш.

Сьогодні мода одержима реалізмом – тим, що ми кожен день бачимо на вулицях. Боюся, може дійти до того, що ми перестанемо мріяти,
– заявив Рустам.


Олів'є Рустам з моделями на показі Balmain / Getty Images

Також Олів'є описує бренд Balmain одним словом – "нестримний".

"Це історія про сексуальність, впевненість в собі, сучасність, але при цьому повагу до минулого. Мені подобається різноманітність, але разом з тим я люблю надихатися традиційною французькою культурою. І звичайно, Balmain – це завжди про унікальність", – додав модельєр.


Balmain весна-літо 2019 / Getty Images

Олів'є Рустам зазначив, що його головним джерелом натхнення став Париж, який "уособлює всю красу Франції".


Balmain весна-літо 2019 / Getty Images

 

BALMAIN весна-літо 2019: фото

 



Показ Balmain весна-літо 2019 / Getty Images

 

Теги: Стиль і мода Тиждень моди LifeStyle Мода
Джерело: 24 канал
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