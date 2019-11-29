Банкрот: як збіднів батько Белли та Джіджі Хадід

Йордано-американський забудовник Мохамед Хадід протягом двох останніх років був учасником судової тяганини. Справа стосувалася порушення правил безпеки під час будівництва розкішного маєтку в елітному районі Лос-Анджелеса. Як визнав сам зірковий тато, у нього не вистачило грошей навіть на демонтаж особняка.

Мохамед Хадід довго виборював у суді своє чесне ім'я. Його звинуватили в тому, що будинок у дорогому районі Бель-Ейр, який отримав назву "Зірковий корабель" і обійшовся забудовникові у 100 мільйонів доларів, побудовано з порушеннями. Розташований на схилі, він несе загрозу не менш заможним сусідам.

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Аби виправдати себе та запобігти знесенню маєтку, Мохамед Хадід витратив кругленьку суму на адвокатів та оскарження судових рішень. Проте вирок був однозначним – будинок необхідно демонтувати.

У результаті чоловік зізнався, що не має навіть 500 тисяч доларів на оплату супервізору, який повинен контролювати демонтаж. А сам процес коштує близько 5 мільйонів доларів.



Будинок "Золотий корабель" / TMZ

У результаті зносити будинок взялася будівельна компанія, яка займалася ремонтом каліфорнійського поля для гольфу Дональда Трампа.

Крім того, компанія Мохамеда Хадід подала до суду відповідні документи, що свідчать про борги колишнього магната. Суми становлять близько 50 мільйонів доларів.