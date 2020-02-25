Як правильно варити бануш: рецепти у фото та відео

Кукурудзяна каша з якої готують бануш – надзвичайно корисна для здоров'я. Її радять включати в раціон харчування як низькокалорійну страву. Кукурудзяна каша багата на амінокислоти, вітаміни, кремній та клітковину. Цінність корисної страви відзначена різними народами по всьому світу. Особливо популярною крупа є на Закарпатті, де варять бануш, який є неабияк популярний в карпатських краях.

Справжній бануш готується на вогнищі, від чого має собливий аромат, однак сьогодні господині готують цю страву вдома. Під незвичною назвою ховається традиційна закарпатська страва. Подають бануш зі шкварками, грибами і бринзою.

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У минулому кукурудзяна каша вважалася для бідняків, адже в запасі у них завжди було кукурудзяне борошно, сметана, адже в кожній родині була своя корова, відтак, і молочні продукти.

Рецепт закарпатського бануша з бринзою



Рецепт приготування бануша

Інгредієнти:

- склянка кукурудзяного борошна або крупи;

- півсклянки води;

- 1,5 склянки сметани (обов'язково домашньої);

- 170 г бринзи;

- зелень.

Рецепт приготування:

1. Сметану налити в казанок і розвести водою, трішки посолити і довести до кипіння.

2. Тоді тонкою цівкою всипати борошно і постійно помішувати дерев'яною ложкою для того, аби каша загусла. Готовий бануш повинен відставати від стінок посуду, а на поверхні повинні з'явитися жирні крапельки масла.

3. Страву бажано подавати у глиняних горщиках або піалах, посипавши зеленню.

Рецепт бануша з гарбузом в мультиварці

Інгредієнти:

- 100 г кукурудзяної крупи;

- 160 мл молока;

- 50 г гарбуза;

- 1 ст. ложка цукру;

- 20 г вершкового масла;

- сіль.

Рецепт приготування:

1. Нарізати гарбуз невеликими кубиками.

2. У мультиварку додати крупу, цукор, сіль та молоко. Вибрати опцію "молочна каша". Приготування каші становитиме 30 хвилин.

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3. Приготовану кашу з гарбузом, перед тим, як подати до столу – заправити вершковим маслом.

Рецепт бануша з грибами



Як правильно зварити бануш: рецепт

Інгредієнти:

- 250 г кукурудзяного борошна;

- 800 мл сметани або густих вершків;

- 200 мл води;

- 200 г грибів;

- 80 г масла (рослинна);

- 05 ч. л. солі.

Рецепт приготування:

1. Гриби помити, дрібно порізати та обсмажити на маленькому вогні.

2. У кастрюлю вилити сметану або вершки та довести до кипіння. Після чого вогонь скрутити до мінімуму, однак сметана повинна злегка продовжувати кипіти.

3. Тоненькою цівкою всипати кукурудзяне борошно в киплячу сметану чи вершки, помішуючи дерев'яною лопаткою.

4. Не перестаючи помішувати, бануш посолити і варити до 5 хвилин.

5. Кастрюлю зняти з вогню, коли на поверхню виступить масло. Отриману суміш залити в горщик, додати грибну піджарку, бануш поставити в духовку ще на 10 хвилин, доводячи страву до готовності.

Дивіться відео як приготувати бануш по-гуцульськи:

Дивіться як приготувати бануш у мультиварці: