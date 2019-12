Барак Обама назвав улюблені фільми, які варто переглянути кожному

Лічені години залишаються до Нового 2020 року. В останній день грудня знаменитості підбивають підсумки своєї роботи. Не оминув цієї традиції і 44-ий президент США Барак Обама, який запропонував прихильникам список найкращих фільмів.

Відповідний список з'явився на інстаграм-сторінці колишнього глави Білого дому. Щороку Барак Обама складає власний рейтинг мистецьких творів. які вразили його у 2019 року. Не забув експолітик і про фільми, які йому вдалось переглянути.

"Мої улюблені фільми та телепередачі 2019 року. Цей список включає все: від досліджень до натхненного класичного роману та порталу в один з найбільш особливих місць в історії – концерту Арети Франклін. Звичайно, є також "Американська фабрика" – фільм нашої власної продюсерської компанії Higher Ground, яка нещодавно потрапила до списку "Оскар". Це перша пропозиція у партнерстві з Netflix, і я схвильований іншими проєктами, які ще в процесі розробки", – зазначив Барак Обама.

Повний список улюблених фільмів 2019 Барака Обами:

"Американська фабрика" (American Factory)

"Дивовижна благодать" (Amazing Grace)

"Аполлон-11" (Apollo 11)

"Попелястий – найчистіший білий" (Ash is Purest White)

"Атлантика" (Atlantics)

"Перелітні птахи" (Birds of Passage)

"Утворення" (Booksmart)

"Діана" (Diane)

"Прощання" (The Farewell)

"Ford проти Ferrari" (Ford v Ferrari)

"Ірландець" (The Irishman)

"Просто помилувати" (Just Mercy)

"Останній чорний в Сан-Франциско" (The Last Black Man in San Francisco)

"Маленькі жінки" (Little Women)

"Шлюбна історія" (Marriage Story)

"Паразити" (Parasite)

"Сувенір" (The Souvenir)

"Транзит" (Transit)

"Хранителі" (Watchmen)

"Неймовірне" (Unbelievable)

"Дрянь" 2 сезон (Fleabag: Season 2)