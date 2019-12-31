Барак Обама назвав улюблені фільми, які варто переглянути кожному
Лічені години залишаються до Нового 2020 року. В останній день грудня знаменитості підбивають підсумки своєї роботи. Не оминув цієї традиції і 44-ий президент США Барак Обама, який запропонував прихильникам список найкращих фільмів.
Відповідний список з'явився на інстаграм-сторінці колишнього глави Білого дому. Щороку Барак Обама складає власний рейтинг мистецьких творів. які вразили його у 2019 року. Не забув експолітик і про фільми, які йому вдалось переглянути.
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"Мої улюблені фільми та телепередачі 2019 року. Цей список включає все: від досліджень до натхненного класичного роману та порталу в один з найбільш особливих місць в історії – концерту Арети Франклін. Звичайно, є також "Американська фабрика" – фільм нашої власної продюсерської компанії Higher Ground, яка нещодавно потрапила до списку "Оскар". Це перша пропозиція у партнерстві з Netflix, і я схвильований іншими проєктами, які ще в процесі розробки", – зазначив Барак Обама.
Повний список улюблених фільмів 2019 Барака Обами:
"Американська фабрика" (American Factory)
"Дивовижна благодать" (Amazing Grace)
"Аполлон-11" (Apollo 11)
"Попелястий – найчистіший білий" (Ash is Purest White)
"Атлантика" (Atlantics)
"Перелітні птахи" (Birds of Passage)
"Утворення" (Booksmart)
"Діана" (Diane)
"Прощання" (The Farewell)
"Ford проти Ferrari" (Ford v Ferrari)
"Ірландець" (The Irishman)
"Просто помилувати" (Just Mercy)
"Останній чорний в Сан-Франциско" (The Last Black Man in San Francisco)
"Маленькі жінки" (Little Women)
"Шлюбна історія" (Marriage Story)
"Паразити" (Parasite)
"Сувенір" (The Souvenir)
"Транзит" (Transit)
"Хранителі" (Watchmen)
"Неймовірне" (Unbelievable)
"Дрянь" 2 сезон (Fleabag: Season 2)