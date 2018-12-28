Барак Обама назвав улюблені книги, фільми та музику у 2018 році: несподівані рекомендації

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Барак і Мішель Обама
Барак і Мішель Обама / Instagram / @barackobama

Екс-президент США Барак Обама не пропустив можливості слідувати за трендами підбиття підсумків 2018 року. У своєму Instagram колишній очільник країни опублікував три списки книг, фільмів та пісень, які йому сподобались найбільше у пройдешньому році.

Цікавий допис з’явився на сторінці Барака Обами в соціальній мережі Instagram 28 грудня. 

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В кінці 2018 року я продовжую свою улюблену традицію і ділюсь з вами своїми списками. Це дає мені можливість зробити паузу і задуматись про рік в книгах, фільмах та музиці, які я вважаю найбільш натхненними, тими, які провокують на роздуми та просто тими, які найбільше сподобались. Це також дає мені можливість виділити талановитих авторів та виконавців – тих, яких ви вже знаєте, і тих, про яких ви, можливо, раніше не чули. Погортайте списки кращих 2018 року, – сподіваюсь, вам сподобається читати, дивитись та слухати,
– прокоментував своїх підсумки Барак Обама.

У першу трійку улюблених композицій 2018 року увійшли пісні: "Apes ** t" Бейонсе і Jay-Z, "Bad Bad News" Леона Бріджеса та "Could’ve Been" Брайсона Тіллера. До списку улюблених фільмів увійшла велика кількість різножанрових стрічок, серед яких перші три позиції займають: "Анігіляція" (Annihilation) режисера Алекса Ґарленда, "Чорна Пантера" (Black Panther) Раяна Куглера і "Чорний куклукскланівець" (BlacKkKlansman) Спайка Лі.

Щодо категорії книг, то перші три сходинки списку зайняли видання: "Становлення" (Becoming) Мішель Обами, "Американський шлюб" (An american marriage) Таярі Джонс і "Американські реалії" (Americanah) Чімаманди Нґозі Адічі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barack Obama (@barackobama)

Нагадаємо, що авторка книги "Становлення" (Becoming) Мішель Обама є дружиною екс-президента Барака Обами. В час перебування в статусі першої леді США, вона здійснила багато благодійних акцій та займалась просуванням проблемних питань сучасності. Наразі вона часто з’являється на публіці, оскільки подорожує з презентаціями власної книги. За результатами щорічного рейтингу Інститут громадської думки Gallup, вона увійшла в шістку найавторитетніших жінок планети.

Теги: Голлівуд LifeStyle Музика Барак Обама Література Книги Бейонсе
Джерело: 24 канал
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