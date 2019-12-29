Барак Обама поділився переліком улюблених книг: що читав експрезидент у 2019 році

44-й президент США традиційно напередодні нового року підбиває не лише політичні, а й літературні підсумки. Барак Обама оприлюднив перелік книг, які стали для нього улюбленими в 2019 році. Його вподобання варіюються від романів до історичної документальної прози.

Експрезидент Барак Обама традиційно на сторінках соціальних мереж формує рейтинг найкращих мистецьких творів, які вдалося переглянути політику впродовж року. Так, першим був опублікований перелік найулюбленіших книг. Він пообіцяв, що незабаром поділиться музикою та фільмами, які справили на нього найбільше враження.

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Це стало для мене маленькою цікавою традицією, і я сподіваюся, що для вас теж. Тому що, хоча у кожного з нас є багато обов'язків – робота та сімейне життя, соціальні та волонтерські зобов'язання, такі віддушини, як література та мистецтво, можуть поліпшити нашу повсякденність,

– прокоментував Барак Обама.

As we wind down 2019, I wanted to share with you my annual list of favorites that made the last year a little brighter. We’ll start with books today — movies and music coming soon. I hope you enjoy these as much as I did. pic.twitter.com/l5qTGkAPok — Barack Obama (@BarackObama) 28 грудня 2019 р.

Улюблені книжки Барака Обами в 2019 році

1. "Епоха капіталізму спостереження" Шошани Зубофф

2. "Анархія: невпинне зростання країн Вест-Індії" Вільяма Делраймпла

3. "Розлючені години: вбивство, шахрайство та остання спроба" Кейсі Цеп

4. "Дівчина, жінка, інше" Бернардіни Еварісто

5. "Серцебиття Вундед-Ні: рідна Америка від 1890 року до сьогодення" Девіда Треера

6. "Як нічого не робити: спротив економіці" Дженні Оделл

7. "Архів втрачених дітей" Валерії Луїселлі

8. "Лот: історії" Браяна Вашингтона

9. "Нормальні люди" Саллі Руні

10. "Син начальника сиріт" Адама Джонсона

11. "Жовтий дім" Сари Брум

12. "Не кажіть нічого: справжня історія вбивства та пам’яті в Північній Ірландії" Патріка Кіфа

13. "Одинак" Альберт Вудфокс

14. "Школа Топека" Бена Лернера

15. "Трюкове дзеркало: роздуми про самозакоханість" Джіа Толентіно

16. "Вправа довіри" Сьюзан Чхве

17. "Ми живемо у воді: оповідання" Джесса Уолтера