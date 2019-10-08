Барбарі Палвін – 23: найсексуальніші світлини "ангела" Victoria's Secret

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Барбара Палвін
Барбара Палвін / Instagram / @realbarbarapalvin

Відома угорська модель, яка носить горде звання "ангела" Victoria's Secret, сьогодні, 8 жовтня, святкує своє 23-річчя. З нагоди її дня народження редакція LifeStyle 24 підготувала для вас підбірку спекотних фото зірки подіуму.

Сьогодні, 8 жовтня, Барбара Палвін вперше святкує день народження у бажаному статусі "ангела". Лише той факт, що вона співпрацює з Victoria's Secret, свідчить про її неймовірну харизматичність та сексуальність. Однак доводити це гарячими кадрами є частиною її професії.

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Саме тому інстаграм-сторінка угорської моделі наповнена не лише красивими селфі, але й світлинами її оголеного тіла. Варто відзначити, що після того, як вона стала "ангелом" білизняного гіганта, кількість спекотних знімків на її сторінці помітно збільшилася. На деяких з них Барбара позує у білизні від бренду Victoria's Secret, на інших – прикриваючи інтимні частини тіла.

З нагоди її 23-річчя ми підготували для вас серії найсексуальніших фото окриленої красуні.

 

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Теги: LifeStyle Еротика Victoria's Secret
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