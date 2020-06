У Голлівуду не припиняють засуджувати дії правоохоронців, які призвели до смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Водночас зірки підтримали вдову та її доньку. Так, співачка і акторка Барбра Стрейзанд подарувала дівчинці акції в компанії Disney.

Про це 6-річна Джанна повідомила на інстаграм-сторінці, додавши до допису фото із відповідним сертифікатом. Донька вбитого Джорджа Флойда подякувала Барбрі Стрейзанд, розсекретивши таким чином ім'я зіркового мецената. Сама ж артистка не афішує свого подарунку.

"Дякую Барбрі Стрейзанд за посилку. Тепер завдяки вам я є акціонером Disney", – написала дівчинка.

Окрім цього, у подарунок від вокалістки вона отримала два студійні альбоми – My Name is Barbra та Color Me Barbra.

Відомо, що Барбра Стрейзанд – не єдина зірка, яка фінансово підтримала родину вбитого Джорджа Флойда. Репер Каньє Вест пожертвував 2 мільйона доларів на боротьбу з расизмом. Частина цих коштів піде на оплату навчання в університеті доньки Флойда.

Що відомо про смерть Джорджа Флойда

25 травня американські правоохоронці затримали Джорджа Флойда біля крамниці. Причиною арешту стало звинувачення, що начебто він розрахувався у магазині фейковим чеком на 20 доларів. За це поліцейські скрутили чоловіка та застосували задушливий прийом. Очевидці зняли на камеру, як Джордж Флойд казав, що не має чим дихати та благав не вбивати його.

Та поліцейський забрав коліно з горла чоловіка тільки тоді, коли той замовк. На місце інциденту викликали медиків, однак врятувати життя Джорджу Флойду не вдалось.

Після шаленого розголосу та бурхливої реакції суспільства у США відкрили кримінальну справу проти поліцейського Дерека Шовіна. Чоловіка затримали, а правоохоронців, які були очевидцями вбивства, звільнили. Наразі протести в США проти расизму та свавілля поліції не вщухають.