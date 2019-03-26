Барбра Стрейзанд пошкодувала про свої слова у захист Майкла Джексона

76-річна співачка і акторка Барбра Стрейзанд вибачилася за свої слова, якими вона прокоментувала "Залишаючи Неверленд". Зірка заявила, що чоловіки, які в дитинстві зазнали насилля від поп-короля Майкла Джексона, можуть звинувачувати лише своїх батьків у тому, що трапилося з ними.

Барбара Стрейзанд опублікувала нову заяву на своїй сторінці в Instagram і відключила можливість коментування.

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Раніше американська акторка Барбра Стрейзанд прокоментувала цю ситуацію як незначну під час інтерв'ю для The Times of London. Жінка додала, що не може зрозуміти, як батьки чоловіків, які стали жертвами, дозволяли своїм дітям бути поруч з Майклом Джексоном.

"Але ви ж самі чули, що говорять Робсон і Сейфчак: вони самі були щасливі бути там, поруч з Майклом. Зараз вони обидва одружені, у них є діти. Те, що з ними сталося, не вбило їх. З ними все добре", – сказала в інтерв'ю акторка.

Однак Барбара пошкодувала за такі різкі слова і заявила, що її неправильно зрозуміли, і що їй слід краще добирати слова.

Я глибоко прошу вибачення за біль і нерозуміння, які я викликала, не підібравши більш ретельно вислови стосовно Майкла Джексона і його жертв. Ті слова, що з'явилися в пресі, не відображають мою позицію. Я жодним чином не збиралася заперечувати той факт, що ці хлопчики перенесли травму. Як і всі жертви сексуального насильства, вони будуть жити з цим до кінця днів. Я каюсь і сподіваюся на те, що Джеймс і Вейд знають, що я глибоко поважаю їх і захоплююся ними за те, що вони розповіли правду,

– написала артистка.



Заява Барбри Стрейзанд / Скріншот

Що відомо про скандальну кінострічку "Залишаючи Неверленд"?Прем'єра фільму в США відбулась ще вкінці січня 2019 року. Перед виходом стрічки родичі Майкла Джексона заперечували усі факти документального фільму, називаючи їх неправдивими. У самому ж фільмі американського каналу HBO розповідається про двох чоловіків – 41-річного Уейда Робсона і 37-річного Джеймса Сейфчака, які звинувачують Майкла Джексона в педофілії. За їхніми словами, сексуальне насильство зі сторони співака відбувалось багато років тому, коли вони були маленькими. На той час їм було по 10 і 7 років відповідно.