Юрій Бардаш в Дудя: скандальне інтерв’ю про Росію, війну та Скрябіна

Український продюсер та співак Юрій Бардаш вперше за 6 років дав скандальне інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю. Уродженець Луганщини розповів про своє ставлення до гастролів в Росії, населення Донбасу та війни в Україні.

Нове інтерв’ю ексучасника групи "Гриби" Бардаша було опубліковане на ютуб-каналі Дудя 3 грудня і вже спричинило чималий резонанс у соціальних мережах та ЗМІ.

Читайте також: Вперше за 6 років: Бардаш розповів про творчість та стосунки з Луною

Про гастролі в РФ

Юрій Бардаш переконаний, що гастролі у Росії в багатьох українських зірок припинилися через страх. Він разом з іншими учасниками гурту "Гриби", яка розпалася у 2018-му, продовжувала гастролювати в РФ незважаючи на політичну ситуацію в Україні.

Ми каталися відкрито скрізь, коли всі наші артисти в Україні сиділи, притиснувши хвости і не виїжджали. Не тому, що не хотіли. Є, звичайно, люди ідейні, і їх можна зрозуміти... Дуже багато ненависті до росіян, дуже багато близьких людей загинуло на ось цій війні,

– заявив продюсер.

Чоловік додав, що держава диктує політику артистам і це змушує їх відмовлятися від гастролей в РФ. В інтерв’ю він також додав, що в Україні є проблема зі свободою слова.

"Начебто хочеш щось сказати, ти відразу "сепаратист", ти відразу "ватник" або там "вишіватнік". Я не знаю, вони понавигадували стільки дивних слів. Я глибоко в цю х ** ту не влажу. Просто заходиш в Facebook, а там сидить диванне військо і "сипле" там це все", – обурився Бардаш.

Про війну в Україні

Юрій Бардаш зокрема висловився про схід України, де він виріс. Відомо, що продюсер є родом із Алчевська, Луганська область, і перші 4 роки життя провів в дитбудинку – своїх батьків він ніколи не бачив.

Він пояснив, що він не належить до "ЛНР", але з розумінням ставиться до людей, з якими там виріс. "Мені їх звичаї знайомі і зрозумілі, це мої люди", – запевнив 36-річний продюсер, додавши, що йому болить душа за земляків та рідний регіон. Бардаш зазначив, що війна на Донбасі, на його думку, почалася не просто так.

Що я спостерігаю в Україні протягом останніх п'яти років? Максимальне свавілля. Це така важка тема. Я часто чую вираз "типове донбаське бидло". Що я про нього знаю? Це люди, які завжди працювали. Так вони суворі, вони люті, не такі культурні, як в столиці. Вони не знають слова "LOL" і всякої х ** ти. Але вони працюють. І для них молитва – це робота. Ось, хто ці люди для мене,

– пояснив він.

Однією з причин війни на Донбасі Бардаш також вважає обмеження російської мови.

"Зараз заборонили або скасували всі російські школи. В Україні 50%, або, 45% або 60% російськомовних людей, які виросли, народилися, ввібрали російську мову. Це їхня рідна мова. Україна – їхня країна, але мова їхня – російська. І відчувається жорсткий тиск на цих людей", – думає Бардаш.

Бардаш також висловив своє невдоволення щодо пам’ятників, які масово зносили в Україні кілька років тому. Зокрема, це стосується пам’ятників Георгію Жукову та іншим радянським героям.

"У мене дід воював. Я відчував, що я – переможець", – додав він.

Про Кузьму

У чому впевнений Юрій Бардаш, так це в тому, що якби Андрій Кузьменко був живий, він би не допустив війни на Донбасі.

Я його не вважаю своїм учителем. Мені не довелося з ним дуже багато спілкуватися, але ми десь років зо два-три дуже сильно дружили... Взагалі, це найбільша людина. Якби він був живий, він би ніколи в житті не допустив цієї війни, тому що це єдина людина в Україні, якого поважали на сході країни і на заході,

– заявив Бардаш, додавши, що Кузьма "загинув на зламі".

"Тальков і Цой загинули в моменті. І ось Кузьма. Це люди, яким можна було сказати одне слово і люди їх чули. І Кузьма пішов на зламі такому... Пішов, сказали, що там, аварія. Ну коротше, світ прекрасний, Кузьма дуже крутий тип, це герой України", – додав він.

Про Зеленського

Зважаючи на всю ситуацію в країні, Юрій Бардаш все ж "посилає підтримку своєму президенту", хоч і не знайомий з ним особисто.

Я буду підтримувати свого президента. Це людина, яка прагне до миру в Україні. Як ще я можу до нього ставиться?

– наголосив Бардаш в інтерв’ю Дудю.

Дивіться інтерв'ю Юрія Бардаша в Дудя: