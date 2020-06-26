Російський музичний продюсер Барі Алібасов з наркологічної клініки відправився у психіатричну. Повідомляється, що причиною цього став нестабільний стан артиста після прийнятих препаратів та алкоголю.

Про те, що 73-річний засновник легендарного гурту "На-На" потрапив у психлікарню йдеться на телеграм-каналі Mash. Наразі офіційного підтвердження цієї новини немає.

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Відомо, що син Барі відправив його на лікування в одну із московських наркологічних клінік. Проте там артист поводив себе неадекватно. Він демонстрував втрату пам'яті, а також у знаменитості розвинувся амнестичний синдром. При цьому захворюванні відбувається розлад пам'яті на події сьогодення, проте вона зберігається на минулі події.

Після чергового обстеження медики вирішили відправити Алібасова у спеціальний заклад, де йому нададуть необхідне лікування. Музиканта екстрено госпіталізували.

Що відомо про скандали з Барі Алібасовим?

Артист неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. На початку червня минулого року він випадково випив рідину для прочищення труб. Тоді Барі госпіталізували та діагностували серйозні опіки. ЗМІ навіть повідомляли про смерть Алібасова, проте новина виявилася фейковою. Причиною інциденту з рідиною стали проблеми з алкоголем, які були у продюсера.