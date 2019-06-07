Барі Алібасова готують до операції: що відомо про стан російського продюсера

Після фейкових новин про смерть російського музичного продюсера Барі Алібасова в мережі з’явились нові деталі його самопочуття. Внаслідок отруєння засобом для промивання труб він отримав важкі опіки в організмі, через що його готують до операції.

Агентство міських новин "Москва" повідомило, що лікарі прийняли рішення ближчим часом прооперувати 72-річного Барі Алібасова, адже його стан наразі оцінюють як важкий. Барі Алібасов проведе три дні на знеболюючих препаратах перед можливою операцією.

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Музичний продюсер потребує трахеотомії – хірургічної операції, завдяки якій у передню стінку трахеї вводять спеціальну трубку задля відновлення дихання. Але для проведення операції стан Барі Алібасова повинен стабілізуватись, однак лікарі позитивних змін поки що не бачать.

Що сталось з Барі Алібасовим?

Ввечері 5 червня російські ЗМІ облетіла новина, що відомий російський музпродюсер Барі Алібасов помер внаслідок отруєння хімічною речовиною. Журналісти стверджували, що актор прийняв пляшку із засобом для промивання труб за просту пляшку з водою, через що отримав важкі опіки та помер.

Згодом ЗМІ спростували інформацію після звернення рідних продюсера, однак не заперечили, що Барі Алібасов і справді помилково випив хімікати та отримав четверту стадію опіку стравоходу, другу ступінь опіку шлунка та опік дихальних шляхів. Наразі він перебуває в токсикореанімації НДІ імені Скліфосовського у Москві. У лікарні поруч з ним перебуває його дружина Лідія Федосєєва-Шукшина.



Барі Алібасов потрапив у реанімацію / PR-агентство "Червоне Слово"

"При такому діагнозі можна будувати різні прогнози. Якщо все буде добре, то одужання може зайняти місяці", – розповів PR-директор Барі Алібасова і групи "На-На" Вадим Горжанкін.

Також, згідно з повідомлення на Telegram-каналі "Только никому...", начебто, 72-річний Барі Алібасов вирішив переписати свій заповіт в стінах лікарні. Елітну нерухомість в Мерзляківському провулку у Москві він залишив своє сину Барі Алібасову-молодшому. Сам же 33-річний син у коментарі для російського видання Super розповів, що стакан з хімікатами стояв у батька на столі в офісі. Хто його туди поставив і чи був у когось мотив зробити це спеціально – невідомо.

Рідина була не в склянці. Він прямо з пляшки сьорбнув. Пляшка була красива, яскрава. Стояла на кухні у нього в офісі. У нього вдома, якщо щось стоїть біля раковини, то він це п'є. А на студії пляшка стояла і він вирішив , що це сік, сьорбнув один ковток, але це був очищувач для труб і цього було достатньо,

– розповів Алібасов-молодший.