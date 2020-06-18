Популярна українська співачка, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська показала, як відпочиває на терасі власної квартири однієї з київських багатоповерхівок. Зірка ніжиться у басейні разом із маленькою донькою.

Слава поділилася сімейною світлиною на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала, як приймає сонячні ванни у столичному багатоповерховому житловому комплексі.

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Умови сьогодення не дозволяють насолодитися відпочинком, до якого звикла більшість людей. Цього року літні відпустки багатьом доведеться провести вдома. Та Слава Камінська придумала чудовий вихід із ситуації та вирішила влаштувати пляж прямо на власній терасі.

Вона встановила там невеликий басейн, у якому скупалася разом із 4-річною донькою Лаурою. Зірка одягнула яскраво-жовтий купальник та сонцезахисні окуляри. Дівчинку бачимо із захисним кругом поруч із зірковою матусею.

"У нас тут свою Марбелья", – жартома підписала кадр Камінська. Звісно, що басейн у будинку не порівняти із іспанським курортним містечком, проте у реаліях сьогодення необхідно вміти знаходити позитив у простих речах.



Слава Камінська з донькою в басейні / Instagram / @babaslavka