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Батька Ліндсей Лохан заарештували за домашнє насильство

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Майкл Лохан / Фото: Getty Images

Батька популярної американської акторки та співачки Ліндсей Лохан заарештували. Чоловікові висунули звинувачення у домашньому насильстві.

Про затримання Майкла Лохана повідомляє видання The Daily Mail. Його ексдружина Кейт Мейджор написала заяву в поліцію, звинувативши колишнього чоловіка у побиттях.

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Кейт розповіла, що Лохан напав на неї в її будинку. Це сталося після сварки. Причиною нападу стало те, що Мейджор звинуватила Майкла у зраді. Вона заявила, що колишній користувався послугами ескорту в Г'юстоні, коли їздив туди у відрядження.

Ліндсей Лохан
Сім'я Ліндсей Лохан / Фото: Getty Images

Після того, як Кейт сказала Лохану про зраду, він жбурнув у неї вішалкою, намагався душити, обзивав і погрожував вбити. Жінка поділилася, що під час сварки вона тримала свого домашнього улюбленця, хом'ячка, в руках, а потім впустила його і він розбився. Тому Кейт обвинувачує ексчоловіка ще й смерті тваринки.

Кейт зізналася, що недавно колишній почав стежити за нею та погрожував. В той час, коли він напав на неї, Мейджор вдалося втекти. Вона дісталася до квартири свого адвоката і звідти зателефонувала до поліції.

Відомо, що 10 лютого правоохоронці затримали Лохана. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Майкла Лохана заарештували
Затримання Майкла Лохана / Фото: The Daily Mail

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Скандал
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