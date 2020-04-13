Батька Тоні Матвієнко обурила вагітність доньки у 17 років: Догулялася
Донька народної артистки України Тоня Матвієнко вперше розповіла, як відреагували її батьки на ранню вагітність та шлюб. Як виявилося, знаменита мама була рада поповненню у родині, а тата такі новини спершу розлютили. Згодом чоловік прийняв рішення доньки.
39-річна співачка ще у підлітковому віці відчула кохання, яке призвело до появи на світ її первістка та першого шлюбу. Тоня була улюбленою та бажаною донькою у родині співачки Ніни Матвієнко, яка з розумінням поставилася до вибору дівчини. Проте для програми "Ранок з Україною" виконавиця зізналася, що її батько Петро Гончар відреагував інакше.
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Чоловік не на жарт хвилювався, що донька у 17 років одружиться та розпочне самостійне життя у будинку чоловіка. Він побоювався, що вона не впорається з відповідальністю, яка ляже на її плечі з появою власної сім'ї. Проте все ж схвалив вибір майбутньої співачки заради її щастя.
Ну мама відразу дуже гарно відреагувала, а тато такий: "Догулялась!" Потім заспокоївся, прийшов, обійняв мене і сказав, що все буде добре. А вже вранці мені фреш у ліжко приніс,
– пригадала Тоня.
Згодом саме батько став першою людиною, якій виконавиця зізналася, що розлюбила і хоче порвати з першим чоловіком. Петро Гончар підтримав доньку і сказав, що двері їхньому дому завжди для неї відкриті.
Крім того, тато зрозумів Тоню й під час зародження другого кохання з на той час одруженим Арсеном Мірзояном. Коли преса рясніла образливими заголовками, він був на боці доньки. "Я все списую на кохання. Мені здається, що тут вирішує тільки серце", – зізнався тато Матвієнко.
Зараз Тоня виховує дорослу 21-річну доньку Уляну від першого шлюбу та 4-річну Ніну разом з чоловіком Арсеном Мірзояном.
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