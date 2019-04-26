Батьківство кардинально змінило мене, – Бредлі Купер заговорив про їхню з Іриною Шейк доньку

Зіркова пара Бредлі Купер та Ірина Шейк, попри свою публічність, не люблять виносити на загал особисті речі. Так, свою 2-річну доньку вони не намагаються не показувати перед камерами, а про особисті відносини не говорять взагалі. Однак люблячий татусь Бредлі не зміг втриматися і сказав кілька слів про своє батьківство.

Бредлі Купер став зірковим гостем розважального шоу американської ведучої Еллен Дедженерес. Під час розмови актор настільки розговорився, що порушив правило, якого вони з Іриною Шейк недоторканно притримувались протягом кількох років – не говорити про особисте життя, і розповів про доньку.

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Голлівудський актор зізнався, що народження Леї змінило його докорінно.

Батьківство дозволяє мені впадати в дитинство без всякого осуду. Я можу весь день гратися іграшками і не відчувати себе дивно. Або можу нескінченно дивитися мультфільми і при цьому не хвилюватися, що даремно витрачаю свій час. Я люблю мультики,

– зізнався Бредлі Купер.

А після цього сказав, що аби розвеселити свою засмучену або незадоволену доньку він намагається кумедно танцювати.



Ірина Шейк, Бредлі Купер з дочкою / Instagram / @celebstyle_chic