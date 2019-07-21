Батьківство як воно є: Бредлі Купер взяв доньку на вихідні після поділу опіки з Іриною Шейк

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Бредлі Купер з донькою Леєю
Бредлі Купер з донькою Леєю / Instagram / @bradleycooper__original

Відомий голлівудський актор доводить своїм шанувальникам, що він – може претендувати на звання зразкового батька. Попри насичений графік і розставання з мамою своєї доньки Іриною Шейк він з задоволенням бере 2-річну Лею і проводить з нею вихідні.

Після новини про розставання Ірини Шейк і Бредлі Купера зіркова матуся все частіше виходила на прогулянку з їхньою дочкою сама. Однак зірки змогли швидко порозумітися і вирішили поділити опіку над Леєю без втручання суду, повіривши один одному на слово.

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Оскільки вони вирішили проводити час і піклуватися про неї 50/50, то після довгої перерви Бредлі Купер нарешті засвітився перед папараці зі своєю донькою. В об'єктив камери 44-річний актор потрапив не лише з Леєю, яку тримав на руках. Поруч з ним йшов чоловік, який допомагав нести сумки. Дівчинка була одягнена у яскравий костюм жовтого кольору, а в руках тримала трендову леопардову сумочку. А от її батько віддав перевагу спортивному образу.

Бредлі Купер з донькою
Бредлі Купер з донькою / Instagram / @bradleycooper__original

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ірина Шейк Бредлі Купер
Джерело: LifeStyle 24
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