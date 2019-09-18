Батько Брітні Спірс уникне покарання за побиття внука, – ЗМІ

Поп-співачка Брітні Спірс стала чи не найбільш обговорюваною зіркою у ЗМІ, адже пристрасті довкола її родини не вщухають. Днями розгорівся черговий скандал за її участю: ексчоловік зірки заявив, що її батько побив внука та, ймовірно, уникне за це покарання.

Як повідомили інсайдери E! Online, після розслідування правоохоронці не знайшли доказів того, що 67-річний батько Брітні Спірс насправді побив старшого сина співачки. Через це, за словами працівника прокуратури, кримінальна справа може не потрапити до суду.

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"За результатами вивчення матеріалів справи виявлено недостатньо доказів того, що Джеймі Спірс скоїв кримінальний злочин", – зазначив інсайдер.

Що сталось із сином Брітні Спірс?

4 вересня всі світові ЗМІ вибухнули новиною: ексчоловік Брітні Спірс, Кевін Федерлайн, звернувся до правоохоронців та суду. Причиною для чергового сімейного конфлікту стала скарга 13-річного сина Шона на агресивну поведінку дідуся. За його словами, інцидент стався 24 серпня. Батько поп-зірки увірвався до маєтку Брітні та зламав двері у кімнату хлопчика. Джеймі Спірс з силою тряс дитину на очах у його молодшого брата Джейдена. Деталі такого нападу розповіли інсайдери з близького оточення артистки, оскільки справа розглядається без розголошення через фігурування у ній підлітка.

Внаслідок звинувачень Кевін Федерлайн отримав пріоритетну опіку над дітьми, наголошуючи, що нащадкам буде безпечніше перебувати у його помешканні. До цього експодружжя ділило порівно час проведення з синами.

Інцидент повпливав на стосунки у сім'ї Брітні Спірс. Судді заборонили її батьку бачитись із внуками, після чого сам Джеймі відмовився від права опіки над донькою. Контролювати стан Брітні відтепер буде її помічниця Джоді Монтгомері. Водночас сама Брітні Спірс болісно реагує на такі чвари та боїться втратити можливість спілкуватись зі своїми синами.

Брітні дуже засмучена тим, що сталося. Вона не може повірити, що батько поставив під загрозу її спілкування з хлопчиками. Зірка і так постійно живе в страху, що втратить опіку,

– розповів інсайдер.

Що відомо про розлучення Брітні та Кевіна?

З часу розлучення Брітні Спірс і ді-джея Кевіна Федерлайна минуло 12 років. Після закінчення стосунків зірка довго оговтувалась від депресії та лікувала нервовий зрив. Відтак суд вирішив позбавити батьківських прав співачку та передати двох її синів на виховання до екс-чоловіка. За рішенням служителів Феміди, зірка повинна виплачувати щомісяця 20 тисяч доларів. Наразі сума, можливо, стала більшою.