Батько Ембер Герд погрожував застрелити Джонні Деппа під час їхнього розлучення

У Голлівуді назрів черговий довготривалий і скандальний шлюборозлучний процес. Актор Джонні Депп продовжує потрапляти у шокуючі новини через судову тяганину з колишньою коханою Ембер Герд. Тепер стало відомо нові подробиці з їхнього життя: батько дівчини Девід Герд погрожував застрелити зірку "Піратів Карибського моря" під час розлучення з його дочкою.

Про це відомо із заяви власника компанії, яка обслуговувала машини Джонні та Ембер Девіда Кіллакі, пише таблоїд Daily Mail.

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За словами Кіллакі, акторка Ембер Герд після розлучення була дратівливою і агресивною. На прохання адвокатів Джонні Деппа чоловік свої спогади виклав в офіційному документі, які актор доклав до інших для судової тяганини з ексдружиною.

У заяві Девід Кіллакі згадав останню зустріч з Ембер, коли вона відмовилася оплатити його виконану роботу. Жінка пояснила це тим, що всі рахунки має сплачувати Джонні Депп, тому що через колишнього чоловіка у неї фінансові проблеми.



Джонні Депп і Ембер Хьорд / Getty Images

"Вона сказала, що згідно з домовленостями, Депп повинен закривати всі її рахунки, тому, якщо я хочу, щоб мені заплатили, то повинен вислати чек йому", – йдеться в документі.

Згодом до автомайстра звернувся батько Ембер Герд Девід, який сказав передати погрози актору.

Містер Герд звинувачував Джонні, що той зіпсував кар'єру його дівчинці, і що він повинен поплатитися за це: "Я з Техасу, а мужик з Техасу завжди носить при собі кольт і Джонні зустрінеться з ним врешті решт,

– процитував слова батька Ембер Девід Кіллакі в офіційній заяві.



Ембер Герд і її батько Девід / Getty Images

Що відомо про розлучення Ембер Герд і Джонні Деппа?Зіркове подружжя прожило в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка сім мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність.



Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актор розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Згодом він почав збирати докази у своїй невинуватості перед колишньою дружиною.



Згодом ЗМІ стало відомо про роман Деппа з молодою росіянкою, але ці стосунки швидко завершилися через те, що Джонні постійно був у напрузі через шлюборозлучний процес з Герд.