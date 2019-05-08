Батько кидався на мене з ножем, – Камалія розповіла моторошні деталі свого дитинства

200 Читать новость на русском
Камалія розповіла про батька-садита
Камалія розповіла про батька-садита / Facebook / @kamaliya.zahoor

Співачка Камалія зараз є успішною представницею українського шоу-бізнесу та дружиною мільйонера Мохаммада Захура. Однак у дитинстві зірка була свідком насилля і сама потерпала від агресії батька.

Днями під час ефіру на телеканалі "Україна" Камалія зізналась, що її дитинство було непростим, адже батько Віктор Шмаренков був садистом. Артистка неодноразово бачила, як він знущався з її мами. А коли вона благала припинити, чоловік накидався з кулаками і на Камалію.

Читайте також: Знущався з мами: Камалія зізналася, що її батько був садистом

Постійно перебувала в стресовому стані, тому що мій батько бив мою маму. Я плакала, просила цього не робити. Тоді батько перемикався на мене. У мене були від портупеї крововиливи, синці. Батько був садистом. Якщо він входив у лють – то все,
– відверто розповіла вона. 

Саме через насилля в сім'ї Камалія стала ініціатором офіційного розлучення батьків. Співачка зробила це, коли підросла та зрозуміла, що так продовжуватись не може. 

"Я стала ініціатором розлучення. Тому що ми з мамою боялися йти додому, життя перетворилося на пекло. Ми ночували на вулиці, він з ножем на мене кидався", – поділилась моторошними деталями Камалія. 

Упродовж 10 років співачка не спілкувалась із батьком-садистом. Однак коли знайомі розповіли їй про жалюгідний стан чоловіка, вона вирішила все ж допомогти йому. Камалія лікувала Віктора Шмаренкова від алкогольної залежності. При цьому артистка не знає, чи її зусилля допомогли батьку налагодити життя. 

blog_ava
У Кремлі прокоментували рішення України про невизнання паспортів РФ жителів Донбасу
сьогодні
7953
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії
сьогодні 16:28 Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії
314
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні 11:01 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
21038
Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
7 травня 21:27 Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
6140
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
7 травня 18:57 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 17875
З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї
7 травня 14:55 З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї
Анастасія Манюхіна 1
Новини
Більше новин
Залиште відгук