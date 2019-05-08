Батько кидався на мене з ножем, – Камалія розповіла моторошні деталі свого дитинства

Співачка Камалія зараз є успішною представницею українського шоу-бізнесу та дружиною мільйонера Мохаммада Захура. Однак у дитинстві зірка була свідком насилля і сама потерпала від агресії батька.

Днями під час ефіру на телеканалі "Україна" Камалія зізналась, що її дитинство було непростим, адже батько Віктор Шмаренков був садистом. Артистка неодноразово бачила, як він знущався з її мами. А коли вона благала припинити, чоловік накидався з кулаками і на Камалію.

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Постійно перебувала в стресовому стані, тому що мій батько бив мою маму. Я плакала, просила цього не робити. Тоді батько перемикався на мене. У мене були від портупеї крововиливи, синці. Батько був садистом. Якщо він входив у лють – то все,

– відверто розповіла вона.

Саме через насилля в сім'ї Камалія стала ініціатором офіційного розлучення батьків. Співачка зробила це, коли підросла та зрозуміла, що так продовжуватись не може.

"Я стала ініціатором розлучення. Тому що ми з мамою боялися йти додому, життя перетворилося на пекло. Ми ночували на вулиці, він з ножем на мене кидався", – поділилась моторошними деталями Камалія.

Упродовж 10 років співачка не спілкувалась із батьком-садистом. Однак коли знайомі розповіли їй про жалюгідний стан чоловіка, вона вирішила все ж допомогти йому. Камалія лікувала Віктора Шмаренкова від алкогольної залежності. При цьому артистка не знає, чи її зусилля допомогли батьку налагодити життя.