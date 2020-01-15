Батько Меган Маркл погодився виступити проти герцогині у суді, – ЗМІ

Мабуть, на герцогів Сассекських чекає непростий рік. Принц Гаррі та Меган Маркл публічно оголосили, що хочуть скласти свої королівські обов'язки. Окрім цього, на них чекає затяжна судова тяганина з журналістами, які заручились підтримкою батька герцогині Томаса Маркла.

За даними The Daily Mail, батько герцогині Сассекської офіційно погодився підтримати журналістів та виступити у суді. Служителі Феміди вислухають його під час розгляду процесу проти Associated Newspapers. Таким чином Томас Маркл фактично стане на захист преси та дасть свідчення проти своєї зіркової доньки та зятя.

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Що відомо про судовий позов? У жовтні 2019 року принц Гаррі та Меган Маркл розпочали своєрідну війну з журналістами. Королівське подружжя подало одразу два позови до суду: на Mail on Sunday та його видавця Associated Newspapers. За словами герцогів Сассекських, журналісти порушили їхні права на конфіденційність, опублікувавши приватний лист Меган до її батька. За лічені дні всі таблоїди поширили текст переписки. Принц Гаррі був обурений, бо представники ЗМІ перекрутили слова його коханої так, щоб зіпсувати її імідж.

Томас Маркл вирішив пояснити суддям, як саме лист потрапив до рук журналістів. Він є головним свідком у скандальній справі, порушеній проти газети. Давати свідчення він має у Високому суді Англії та Уельсу.

У документах скандального позову йдеться, що батько герцогині Сассекської декілька разів намагався налагодити стосунки з донькою. Однак їхнє спілкування значно погіршилось під час підготовки до королівського весілля з принцом Гаррі. Тоді Томас Маркл позував для журналістів з газетою із зображенням пари та заробляв на їхньому імені. Саме тому, за даними таблоїдів, він не приїхав на церемонію. Однак у документах суду йдеться, що чоловік мав заплановану операцію.

Після цього батько Меган Маркл дав чимало резонансних інтерв'ю, в яких звинувачував пару в ігноруванні та навіть погрозах. За словами Томаса, принц Гаррі у повідомленні навіть не поцікавився про його здоров'я та звинуватив у заподіянні шкоди доньці. Це, за словами Маркла, "глибоко його поранило" та стало приводом для виступу у суді.