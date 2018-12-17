Батько Меган Маркл попросив королеву Єлизавету ІІ допомогти налагодити стосунки з дочкою: деталі

37-річна герцогиня Сассекська припинила спілкування з батьком через його скандальні інтерв'ю про неї та її минуле життя. Однак Томас Маркл стверджує, що це все спекуляції ЗМІ, які хочуть налаштувати Меган проти рідного тата. Він шукає будь-які способи, аби достукатись до доньки, тому вирішив попросити допомоги у голови королівської родини, частиною якої тепер є Меган Маркл.

Як повідомляє The Daily Mail, батько герцогині Сассекської Томас Маркл у черговий раз намагається привернути увагу доньки. Нещодавно він поділився святковими листівками, в яких Меган писала про свою безмежну любов до нього. Також він сказав, що хоче розбити стіну непорозумінь, яку молоде подружжя збудувало в їхніх відносинах.

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Однак, дружина принца Гаррі ніяк не прокоментувала його звернення. Проте Томас Маркл твердо налаштований на примирення із донькою, тому вирішив діяти рішуче. В новому інтерв’ю для телеканалу ITV він звернувся до Її Величності королеви Єлизавети ІІ з надією, що вона допоможе йому возз'єднатись із наймолодшою донькою.

Я буду дуже вдячний за все, що може зробити. Я думаю, вона теж хоче вирішити ці сімейні проблеми. Всі сім'ї, королівські чи звичайні, повинні бути разом на свята,

– звернувся до Єлизавети ІІ батько Меган Маркл.

Також він зазначив, що герцогиня не надіслала йому вітальну листівку, однак він сподівається, що одного разу вони налагодять свої стосунки і він зустрінеться з Меган і Гаррі.

Все, що я можу сказати, це те, що вона знає, що я тут і я звертаюся до неї, тому що мені потрібно, щоб вона повернулась до мене. Я дуже її люблю,

– сказав Томас Маркл про свою 37-річну доньку.