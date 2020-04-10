Батько Ріанни перехворів на коронавірус: як зіркова донька врятувала йому життя

Незважаючи на скандальні сімейні стосунки Ріанна все ж не залишила інфікованого на коронавірус батька напризволяще. Дізнавшись про ускладнення від недуги, зіркова донька надіслала йому апарат для штучної вентиляції легень. Чоловік запевняє, що вона врятувала його від смерті.

66-річний Рональд Фенті для видання The Sun зізнався, що через прогресування коронавірусу опинився на межі життя і смерті. Він переконує, що саме іменита донька Ріанна врятувала його від летальних наслідків COVID-19.

До теми Ріанна пожертвувала 2 мільйони доларів жертвам домашнього насилля, які постраждали на карантині

Рональд Фенті зізнався, що нещодавно тест на коронавірус показав позитивний результат. Проте симптоми недуги були настільки потужними, що він навіть не сподівався на одужання.

У мене горіло тіло і обличчя від сильної температури. Я побоювався найгіршого. Я думав, що помру, чесно,

– розповів Рональд Фенті.

Дізнавшись про смертельний діагноз у батька, Ріанна придбала апарат для штучної вентиляції легень та надіслала його в Барбадос. Крім матеріальної допомоги, зіркова донька щодня зв'язувалася з татом, аби дізнатися про його самопочуття. Саме ця підтримка була надважливою для Рональда Фенті. "Вона кожного дня цікавилася станом мого здоров'я. Дочка стільки для мене зробила, я дуже люблю і ціную її за це", – зізнався чоловік.

Два тижні батько Ріанни перебував на лікуванні в ізоляційному центрі. А нині він самоізолювався у розкішному маєтку в районі Сент-Джеймс, який свого часу отримав від знаменитої та заможної доньки.

Нагадаємо, що раніше 32-річна попзірка Ріанна віддала власних 5 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом. Свої кошти вона розподілила на рахунки 5 організацій. Їх спрямували на підтримку медичних центрів та закупівлю обладнання і захисного одягу, а також на пришвидшення тестування у країнах Гаїті та Малаві.

Крім того, знаменитість пожертвувала 2,1 мільйона доларів у фонд Mayor's Fund for Los Angeles, який надає допомогу жертвам домашнього насильства, що постраждали під час карантину. Кошти спрямують на 10-тижневу підтримку жертвам насильства, яка включає надання житла, харчування та консультацій.

Що відомо про стосунки Ріанни з батьком?Минулого року зіркова донька подала на свого батька до суду, звинувативши його в експлуатації її імені для популяризації власного розважального бізнесу. Рональд Фенті разом з партнером створили фірму Fenty Entertainment та публічно пов'язували її з Ріанною, яка займається розвитком власного успішного б'юті-бренду Fenty. Сама співачка назвала таку поведінку батька шахрайською і заявила, що він вводить громадськість в оману.

Між Ріанною і Рональдом Фенті завжди були напружені стосунки. Виконавиця запевняє, що впродовж дитячих років спостерігала, як тато вживав наркотики, пиячив та бив її матір.