Байкерський couple look: Селін Діон і її 34-річний супутник вразили спільним виходом

Тиждень моди не припиняє збирати не лише неймовірні колекції люксових брендів, але й розкішні виходи гостей свята. Так, в центрі уваги вже який день залишається 50-річна поп-діва Селін Діон і її 34-річний бойфренд Пепе Муньйос.

Напередодні Селін Діон зачарувала виходом у розкішній блискучій сукні з відкритим декольте та короткою довжиною, яка оголяла її стрункі ніжки. Однак найбільшу увагу привернуло не її вбрання, а чоловік, який йшов поруч із нею.

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Так, стало відомо, що її супутником виявився 34-річний танцівник Пепе Муньйос. Вперше пару випадково помітили разом у 2017 році, а вже на Тижні моди у Парижі вони не соромлячись займали перші ряди та привселюдно фліртували один з одним.

Так, новий вихід зіркової пари відбувся біля офісу Gіvenchy. 50-річна поп-співачка була одягнута в бордовий шкіряний піджак, пояс якого вдало підкреслював її тонку талію, і чорні штани з блискучої матерії. Доповнили образ Селін Діон сонцезахисні окуляри котячої форми, рукавиці і чоботи на підборах.



Селін Діон на Тижні моди в Парижі / Getty Images



Селін Діон на Тижні моди в Парижі / Getty Images

Її бойфренд обрав подібний стиль вбрання, аби відповідати своїй супутниці. 34-річний Пепе одягнув чорну шкіряну косуху, класичні темні штани і кросівки. У одній руці він ніс два пакети з логотипом Givanchy. А за іншу руку його міцно тримала 50-річна Селін Діон.



Селін Діон і Пепе Муньйос / Getty Images

Що відомо про попередні стосунки Селін Діон? Для знаменитої канадської поп-діви це перші стосунки після великої втрати.

Її чоловік Рене Анжеліл, з яким вона пробула в офіційному шлюбі з 1996 по 2016 рік, помер, не доживши всього два дні до свого дня народження. Йому могло виповнитися 74 роки.



Селін було важко пережити втрату, адже вони були знайомі майже все свідоме життя. Їхня перша зустріч відбулася, коли їй було 12, а йому – 38 років. Він працював музичним продюсером, тому брат співачки відіслав чоловікові звукозапис пісні, яку Селін, її брат Жак і їхня мама написали разом. У них зав'язався роман у 1987 році, а в 1991 році вони заручилися. Весілля пара зіграла у грудні 1994 року.