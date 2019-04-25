Базовий гардероб вагітної Меган Маркл: топ-3 образи, які зможе повторити кожна

Герцогиня Сассекська Меган Маркл за один рік перетворилася у справжню ікону стилю у всьому світі. За кожним її виходом ретельно стежила армія шанувальників королівської сім'ї. Під час своєї вагітності дружина принца Гаррі завжди намагалася виглядати бездоганно, поєднуючи не лише одяг люксових брендів, а й вбрання з мас-маркету та елементи базового гардероба.

Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку виходів вагітної Меган Маркл в елементах базового гардероба, які вже багато років є одними з "мас-хевів" будь-якої модниці.

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Тренч

Меган Маркл не боїться експериментувати з кольорами та одягає для прохолодних днів яскраві пальта та жакети, однак часто з'являється у тренчі класичного бежевого кольору. Що цікаво, герцогиня легко поєднує його як зі світлим, так і з темним низом.



Меган Маркл в тренчі / Getty Images



Меган Маркл в тренчі / Getty Images



Меган Маркл в тренчі / Getty Images



Меган Маркл в тренчі / Getty Images

Біла сорочка

Біла сорочка є "маст-хевом" у будь-якому гардеробі, тому що її можна одягати під будь-яку подію: від ділової зустрічі до побачення. Меган також не приховує любові до цього базового елемента гардеробу.



Меган Маркл / Getty Images



Меган Маркл / Getty Images

Джинси

Під час публічних виходів королівської сім'ї навряд чи хтось може уявити, щоб Меган одягнула джинси, адже виглядатиме це трішки зухвало. Однак у буденному житті та не на офіційних виходах Маркл надає перевагу зручному "кежуал" образу.



Принц Гаррі та Меган Маркл у Лондоні / PopSugar



Меган Маркл в джинсах від H&M / Instagram / @royal.addicted