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BBC зніме серіал про 17-річну екоактивістку Грету Тунберг

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Грета Тунберг / Instagram / @gretathunberg

Попри свій юний вік, але тверду позицію, юній Греті Тунберг вдалося прославитися на весь світ. Ба більше, будучи 17-річною дівчинкою, вона стане героїнею серіалу, створенням якого займеться студія BBC.

Про те, що багатоепізодична стрічка про екоактивістку Грету Тунберг побачить світ повідомляє видання The Wrap.

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Майбутній проєкт анонсували напередодні, 10 лютого, на виставці BBC Showcase. Однак, попри тверді наміри зняти серіал про юну знаменитість, творці навіть не натякнули на приблизну дату виходу перших епізодів.

Відомо, що в серіалі покажуть численні подорожі Грети Тунберг по світу, а також її зустрічі з провідними науковцями, світовими знаменитостями, впливовими бізнесменами та політичними лідерами.

До слова, Леонардо Ді Капріо зустрівся з 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг

Також автори ідеї хочуть показати глядачам буденне життя екоактивістки-школярки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на потоковому сервісі Hulu вийде документальний фільм про 17-річну Грету Тунберг. Однак дата виходу стрічки поки що не відома.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Грета Тунберг
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