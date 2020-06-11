28-річний принц Бельгії Йоахім наприкінці травня заразився коронавірусом на вечірці в Іспанії, яка відбулася з порушенням карантинних обмежень. Влада країни не стала ігнорувати інцидент й оштрафувала гостей на понад 10 тисяч євро – понад 300 тисяч гривень.

Про наслідки вечірки інформує Reuters. Про рішення оштрафувати бельгійського принца оголосила влада міста Кордова, в якому й відбулася вечірка. Справа в тому, що відповідно до чинних карантинних обмежень, в Іспанії дозволені збори не більше, ніж 15 людям. На вечірці, гостем якої став Йоахім, було 27 осіб.

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Так, інфікований коронавірусом племінник бельгійського короля Філіпа буде змушений заплатити штраф за порушення карантину в розмірі 10 400 євро, що становить понад 300 тисяч гривень.

Як бельгійський принц заразився коронавірусом?

28-річний Йоахім відправився на стажування до Іспанії 26 травня, а вже за два дні відвідав вечірку в місті Кордова, на якій зібралося 27 гостей. Після заходу тест бельгійського принца на COVID-19 показав позитивний результат.

Після оприлюднення результатів всі гості вечірки перебували в ізоляції. У принца Йоахіма хвороба проходила без ускладнень. У нього були легкі симптоми коронавірусу.