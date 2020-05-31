Бельгійський принц Йоахім заразився коронавірусом. Це сталося на вечірці в Іспанії під час карантину.

Бельгійський принц Йоахім відправився на стажування до Іспанії 26 травня. Там він відвідав вечірку, після якої тест на COVID-19 показав позитивний результат. Про це повідомляє видання BBC.

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Де принц Йоахім заразився коронавірусом?

28-річний племінник бельгійського короля Філіпа через два дні після прибуття до Іспанії відправився на вечірку в південне місто Кордова. Там були присутні 27 осіб. Такі зібрання порушили правила карантину, які діють в Іспанії, адже в даний час дозволено збиратися не більш, ніж 15 людям.

Як почувається бельгійський принц?

У повідомленні йдеться, що у принца Йоахіма хвороба проходить без ускладнень. У молодшого сина принцеси Астрід і 10-го в черзі на бельгійський престол наявні легкі симтоми коронавірусу.



Бельгійський принц Йоахім / Фото: Getty Images

Відомо, що поліція почала розслідування щодо цієї вечірки. Особи, які будуть викриті в порушені карантину, можуть понести покарання. Їм загрожує штраф на суму до 10 тисяч євро. Наразі всі гості цього заходу перебувають на ізоляції.

Коронавірус в Іспанії

Станом на 31 травня в Іспанії зафіксували 286 308 випадків захворювання коронавірусу. Від COVID-19 в країні померли 27 125 людей. Вдалося одужати 196 958 інфікованим. Уряд держави завявив, що з 1 червня вони переходять до другого етапу виходу з карантину. Більш жорсткі обмеження продовжать діяти у великих містах, але 70% населення все-таки відчує послаблення.