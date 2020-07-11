Відома американська модель Белла Хадід давно не публікувала у своєму блозі світлини у крихітних купальниках. Зірка вирішила виправити цю ситуацію та поширила одразу цілу серію фото, на яких засвітила оголені груди.

Еротичні кадри з'явилися на особистій сторінці знаменитості в інстаграмі. У дописі вона зазначила, що це архівні знімки. Модель зробила їх ще 29 травня 2020 року.

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Яскраві світлини були зроблені на тлі зеленого листя. Белла постала перед камерою у відвертому коричневому купальнику-бандо. На голові вона зав'язала легку літню хустку жовтого кольору. Доповнила пляжний образ золотими прикрасами. Вуха красуня прикрасила невеликими сережками, а шию – мінімалістичним довгим ланцюжком із літерою "B", з якої починається її ім'я. На обличчі знаменитість зробила сяючий макіяж із коричневою помадою на губах.

На деяких фото видно, що верх купальника ледь прикриває груди Хадід. Також вона обрала звабливу позу, де показала оголені сідниці. Проте сама дівчина з цього приводу не бентежиться. Вона неодноразово позувала на модних показах у відвертому вбранні, крізь яке було видно її оголене тіло. Також брала участь у різноманітних рекламних кампаніях та фотосесіях для глянців, де хизувалася принадами та демонструвала струнку фігуру.



Белла Хадід засвітила оголені груди / Instagram / @bellahadid



Модель Белла Хадід у купальнику / Instagram / @bellahadid



Белла Хадід похизувалася оголеними сідницями / Instagram / @bellahadid



Сексапільна Белла Хадід / Instagram / @bellahadid