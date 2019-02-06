Белла Хадід у статусі нового обличчя Michael Kors відвідала розкішну вечірку: яскраві фото

Напередодні знаменитий модельєр Michael Kors влаштував закриту вечірку для моделей та інших поціновувачів fashion-індустрії. На світському заході він представив останню колекцію і нове обличчя бренду.

Всесвітньо відомий модельєр Michael Kors влаштував гучну вечірку Jump into the Spring з нагоди показу весняної колекції і заодно представив шанувальникам свого бренду нове обличчя – Беллу Хадід.

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22-річна модель стала справжньою зіркою вечора. Їй вкотре вдалося довести, що вона є прекрасним прикладом для сучасних моделей, які захоплюються стилем jet-set. Саме це забезпечило Беллі новий контракт на високооплачувану співпрацю. А також те, що її погляди на моду збігаються з ідеями дизайнера і з ДНК самого бренду.

На вечірку Белла Хадід прийшла в чорній сукні з глибоким декольте на бретельках. Її образ доповнили високі чоботи на тонких підборах. Модель багато позувала разом із дизайнером відомої марки, обличчям якого стала нещодавно.



Белла Хадід і Майкл Корс / Getty Images



Белла Хадід і Майкл Корс / Getty Images